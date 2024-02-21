Іран продав Росії сотні балістичних ракет — Reuters

Іран активно постачає Росії балістичні ракети — Reuters

Reuters стверджує, що Іран відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Про це агентству повідомило шість джерел, зокрема, три іранських.

Йдеться про надання нібито близько 400 ракет малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar.

Експерти сказали Reuters, що ця ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Поставки розпочалися на початку січня 2024 року після зустрічей військових двох країн, — повідомляє виданню одне з іранських джерел. Поширити

Іранський військовий чиновник вказав, що вже було щонайменше чотири поставки ракет і найближчими тижнями їх буде ще більше, але відмовився надати деталей.

Перевірити цю інформацію незалежно наразі неможливо.

У США на початку січня заявляли, що вони стурбовані тим, що РФ близька до отримання балістичної зброї малої дальності від Ірану на додаток до ракет, які вже надійшли з Північної Кореї, додає Reuters.

Як Іран та КНДР за допомогою РФ випробовують власні ракети на Україні

Хоча Північна Корея часто випробовувала ядерні ракети, Україна дає їй унікальну можливість побачити, як вони справляються з реальною бойовою ситуацією, — йдеться у матеріалі Forbes.

Журналісти додають, що Іран мав змогу випробувати власні балістичні ракети під час ударів по провинції Ідліб на півночному заході Сирії.

Тож випробування іранських ракет в Україні, як зазначають автори матеріалу, буде не дуже цікавим Тегерану, однак свою вигоду від передачі Росії власних ракет Іран все ж таки отримає.

Фарзін Надімі, аналітик із питань оборони та безпеки та науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, вважає, що будь-яке майбутнє використання іранських СРБМ Росією "справді надасть цінні дані" про справжні можливості цих ракет, особливо проти протиповітряної оборони противника, — йдеться у матеріалі видання.

ГУР відреагувало на чутки про передачу іранських ракет РФ

Українські спецслужби перевіряють інформацію про можливу передачу Іраном своїх балістичних ракет Росії.

Про це висловився представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

За словами представника ГУР, дану інформацію перевіряють та відстежують ситуацію.

Водночас джерело в спецслужбах назвало передачу іранських ракет Росії малоймовірним. І додало, що наразі такі факти українськими спецслужбами не фіксувалися.