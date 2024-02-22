Чому Іран зацікавлений у продажі Росії ракет і дронів — дані експертів

На початку січня 2024 року Іран надав Росії сотні балістичних ракет малої дальності (БРМД). Продаж зброї Москві є частиною зусиль Тегерана з отримання доходів для підтримки своєї економіки, що погіршується.

Чому Іран зацікавлений у продажі Росії ракет і дронів

Співпраця країн вийшла на такий рівень після російського повномасштабного вторгнення в Україну, завдяки йому іранська економіка розвивається, а Кремль завжди має ракети для обстрілу українських міст.

Аналітики посилаються на матеріал агентства Reuters, в якому три неназвані іранські джерела повідомили, що їхня країна надала Росії 400 БРМД, включаючи Fateh-110 і Zolfaghar. За їхніми словами, Іран відправив до РФ щонайменше чотири партії таких ракет відтоді, як країни уклали угоду про їхній продаж наприкінці 2023 року.

Один іранський чиновник заявив, що Тегеран продовжуватиме постачати ракети Москві, тому що йому "дозволено експортувати зброю в будь-яку країну". Адже резолюція Ради Безпеки ООН 2231 призупинила щодо Ірану санкції, пов'язані з ядерною програмою, та встановила дати припинення дії заборон, пов'язаних із ракетами й іншими озброєннями.

Пов'язаний із Кремлем російський блогер повідомив 21 лютого, що Іран почав постачання ракет до Росії на початку січня, після закінчення терміну дії обмежень ООН.

Яка вигода для РФ

За підрахунками ISW, Іран може спробувати отримати гроші від Росії в обмін на постачання ракет. Хакерська група Prana Network опублікувала 4 лютого документи, в яких стверджується, що Кремль платить Тегерану приблизно $4,5 млрд на рік за імпорт іранських дронів серії Shahed.

Надання Іраном цих ракетних систем може покращити здатність Росії долати українську протиповітряну оборону, — вважають аналітики.

То й же кремлівський блогер заявив, що придбання іранських ракетних систем дозволяє російським силам вражати "віддалені українські цілі". Спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат також зазначив, що можливе придбання Росією балістичних ракет є "серйозною загрозою для України".