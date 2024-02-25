Вечері 25 лютого Росія атакувала Дніпро ракетами та дронами. Сили ППО збили над містом та областю три крилаті ракети та шість дронів.

Робота ППО у Дніпропетровській області

Повітряне командування «Схід» повідомило, що над Дніпром ППО збила три Shahed і три крилаті ракети. Пізніше там уточнили, що збито 5 Shahed.

Начальник ОВА Сергій Лисак повідомляє результати роботи ППО за цей вечір:

1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 — у Дніпрі.

В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському — 3.

Загалом приземлили 8 повітряних цілей.

На жаль, не без наслідків — в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка. Попередньо, постраждали чотири людини, — повідомив Лисак. Поширити

Ситуація у Дніпропетровській області 25 лютого

Уночі бійці ПвК «Схід» знищили ворожий безпілотник у Новомосковському районі.

Також РФ вдарила дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.

Вдень росіяни скинули вибухівку з БпЛА на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому було 57 років.

Атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки. Поширити

Також протягом дня війська РФ двічі били по Нікопольщині з важкої артилерії та чотири рази атакував дронами.