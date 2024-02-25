Сили ППО знищили над Дніпром п'ять дронів і три крилаті ракети
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили над Дніпром п'ять дронів і три крилаті ракети

Повітряне командування Схід
ППО

Вечері 25 лютого Росія атакувала Дніпро ракетами та дронами. Сили ППО збили над містом та областю три крилаті ракети та шість дронів.

Робота ППО у Дніпропетровській області

Повітряне командування «Схід» повідомило, що над Дніпром ППО збила три Shahed і три крилаті ракети. Пізніше там уточнили, що збито 5 Shahed.

Начальник ОВА Сергій Лисак повідомляє результати роботи ППО за цей вечір:

  • 1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 — у Дніпрі.

  • В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському — 3.

  • Загалом приземлили 8 повітряних цілей.

На жаль, не без наслідків — в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка. Попередньо, постраждали чотири людини, — повідомив Лисак.

Ситуація у Дніпропетровській області 25 лютого

Уночі бійці ПвК «Схід» знищили ворожий безпілотник у Новомосковському районі.

Також РФ вдарила дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.

Вдень росіяни скинули вибухівку з БпЛА на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому було 57 років.

Атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки.

Також протягом дня війська РФ двічі били по Нікопольщині з важкої артилерії та чотири рази атакував дронами.

Загинув місцевий мешканець. Окрім підприємства й вантажівок, понівечені 14 приватних осель, декілька господарських споруд, пара гаражів, автобус. Побиті з півдесятка сонячних панелей, пошкоджені лінії електропередач.

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