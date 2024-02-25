Вечері 25 лютого Росія атакувала Дніпро ракетами та дронами. Сили ППО збили над містом та областю три крилаті ракети та шість дронів.
Робота ППО у Дніпропетровській області
Повітряне командування «Схід» повідомило, що над Дніпром ППО збила три Shahed і три крилаті ракети. Пізніше там уточнили, що збито 5 Shahed.
Начальник ОВА Сергій Лисак повідомляє результати роботи ППО за цей вечір:
1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 — у Дніпрі.
В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському — 3.
Загалом приземлили 8 повітряних цілей.
Ситуація у Дніпропетровській області 25 лютого
Уночі бійці ПвК «Схід» знищили ворожий безпілотник у Новомосковському районі.
Також РФ вдарила дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.
Вдень росіяни скинули вибухівку з БпЛА на машину, в якій знаходився чоловік. Загиблому було 57 років.
Також протягом дня війська РФ двічі били по Нікопольщині з важкої артилерії та чотири рази атакував дронами.
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