Украина догнала РФ в производстве ударных дронов — Камышин
Категория
Украина
Дата публикации

Украина догнала РФ в производстве ударных дронов — Камышин

Александр Камышин
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В 2024 году Украина догнала Россию в количестве производства ударных дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed.

Украина производит свои аналоги иранских Shahed

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сказал в эфире телемарафона, что в этом году украинские способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России.

По его словам, Украина добивается успеха как в производстве аналогов Shahed, так и в производстве других ударных беспилотников.

То, что на России взрывается — это все наше.

Александр Камышин

Александр Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности

Он также прокомментировал параметры тождества украинских дронов-камикадзе к российско-иранским.

Министр отметил, что они схожи по количеству передвижной взрывчатки, по дальности действия, и по другим техническим параметрам.

Однако Камышин отметил, что сейчас возможности украинского оборонного комплекса вдвое больше, чем Украина может купить.

То, что хватает бюджетных средств, уже законтрактовали. Потому правительство просит союзников закупать дроны для Украины у наших производителей.

Производство дронов в Украине

В октябре 2023 года Александр Камышин во время промышленного форума НАТО в Стокгольме заявил, что Украина планирует производить десятки тысяч беспилотников в месяц.

Министр не стал раскрывать точное количество беспилотников, которое сейчас Украина производит ежемесячно, но рассказал, что это "несколько тысяч единиц".

В декабре 2023 года Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что Украина в следующем году будет произведен миллион украинских беспилотников.

В феврале в рамках работы Контактной группы по обороне Украины начала работать Коалиция дронов.

Солидерами коалиции являются Латвия и Великобритания. К коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

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