Украинские инженеры разработали инновационные патроны для уничтожения вражеских FPV-дронов
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Украина
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Украинские инженеры разработали инновационные патроны для уничтожения вражеских FPV-дронов

дрон
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Украинские инженеры, занимающиеся изготовлением оружия для Сил обороны, создали новые патроны, способные сбивать вражеские FPV-дроны.

Как можно уничтожать вражеских FPV-дронов

Техноблогер и военный аналитик Сергей «Флэш» Бескрестнов имел возможность опробовать новинку собственноручно.

Протестовал сегодня новые патроны для оружия солдата против FPV. Специалисты работают, надеюсь получится изделие, которое мы дадим каждому солдату. Моя задача после готовности изделия к серии, добиться его внедрения в ВСУ, – рассказал Флеш.

В Украине начнется серийное производство дронов типа "Ланцета"

В рейндже до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "Ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении, - сказал Федоров.

Федоров подчеркнул, что первые контракты будут заключены в ближайшие недели. На фронт они попадут вскоре после этого. Сейчас уже есть случаи применения таких БПЛА защитниками, однако они пока единичны.

Трудно назвать конкретные даты, но в течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах – как горят их танки, – сказал Федоров.

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