Украинские инженеры разработали инновационные патроны для уничтожения вражеских FPV-дронов

В рейндже до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "Ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении, - сказал Федоров.