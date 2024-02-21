Украинские инженеры разработали инновационные патроны для уничтожения вражеских FPV-дронов

Украинские инженеры, занимающиеся изготовлением оружия для Сил обороны, создали новые патроны, способные сбивать вражеские FPV-дроны.
Как можно уничтожать вражеских FPV-дронов
Техноблогер и военный аналитик Сергей «Флэш» Бескрестнов имел возможность опробовать новинку собственноручно.
В Украине начнется серийное производство дронов типа "Ланцета"
Федоров подчеркнул, что первые контракты будут заключены в ближайшие недели. На фронт они попадут вскоре после этого. Сейчас уже есть случаи применения таких БПЛА защитниками, однако они пока единичны.
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