Украинские десантники дроном сожгли Starlink россиян – видео

Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink. Он был обнаружен у окупантов на одном из участков фронта.
ВСУ уничтожили терминал Starlink россиян с помощью дрона
Как отмечается, защитники из 71-й отдельной егерской бригады с помощью дрона уничтожили терминал спутниковой связи Starlink российских оккупантов
Как отмечают военные, FPV-дроны "не стерпели безобразия и твердо встали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании".
Что известно о появлении Starlink в РФ на фронте
О том, что Россия использует на фронте в Украине спутниковые устройства Starlink компании SpaceX, первоначально стало известно из СМИ.
Позже в ГУР подтвердили этот факт, опубликовав перехват разговора окупантов, в котором подтверждается использование Starlink.
Позже разведчики выяснили и то, что оккупанты закупают Starlink в арабских странах, а стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.
До этого владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что устройства России не продавались. В настоящее время ВСУ работают над нейтрализацией угрозы со стороны Starlink на фронте.
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