Украинские десантники дроном сожгли Starlink россиян – видео

Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink. Он был обнаружен у окупантов на одном из участков фронта.

ВСУ уничтожили терминал Starlink россиян с помощью дрона

Как отмечается, защитники из 71-й отдельной егерской бригады с помощью дрона уничтожили терминал спутниковой связи Starlink российских оккупантов

Угнанный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71-й егерской бригады, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают военные, FPV-дроны "не стерпели безобразия и твердо встали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании".

Короче, нет у окупантов Starlink. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады, — констатировали десантники. Поделиться

Что известно о появлении Starlink в РФ на фронте

О том, что Россия использует на фронте в Украине спутниковые устройства Starlink компании SpaceX, первоначально стало известно из СМИ.

Позже в ГУР подтвердили этот факт, опубликовав перехват разговора окупантов, в котором подтверждается использование Starlink.

Позже разведчики выяснили и то, что оккупанты закупают Starlink в арабских странах, а стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.