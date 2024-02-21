Украинские десантники дроном сожгли Starlink россиян – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники дроном сожгли Starlink россиян – видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Starlink
Читати українською

Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink. Он был обнаружен у окупантов на одном из участков фронта.

ВСУ уничтожили терминал Starlink россиян с помощью дрона

Как отмечается, защитники из 71-й отдельной егерской бригады с помощью дрона уничтожили терминал спутниковой связи Starlink российских оккупантов

Угнанный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БПЛА 71-й егерской бригады, — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, FPV-дроны "не стерпели безобразия и твердо встали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании".

Короче, нет у окупантов Starlink. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады, — констатировали десантники.

Что известно о появлении Starlink в РФ на фронте

О том, что Россия использует на фронте в Украине спутниковые устройства Starlink компании SpaceX, первоначально стало известно из СМИ.

Позже в ГУР подтвердили этот факт, опубликовав перехват разговора окупантов, в котором подтверждается использование Starlink.

Позже разведчики выяснили и то, что оккупанты закупают Starlink в арабских странах, а стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.

До этого владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что устройства России не продавались. В настоящее время ВСУ работают над нейтрализацией угрозы со стороны Starlink на фронте.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Откуда у россиян на передовой появляется Starlink — ответ ГУР
ГУР
Starlink
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ имеет проблемы со связью, несмотря на использование Starlink — ГУР
Starlink
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Минцифре заявили о способе отключить российские Starlink на фронте
Михаил Федоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?