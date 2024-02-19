Украина нашла алгоритм отключения российских Starlink на фронте. Его уже предложили SpaceX.
Украина работает с SpaceX над отключением Starlink у россиян
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Суспільному рассказал, что еще до того, как информация о Starlink у россиян получила резонанс, он находился в контакте с основателем SpaceX Илоном Маском по этому вопросу.
В то же время Федоров не знает, как соответствующая ситуация разрешится.
Отвечая на вопрос о том, может ли SpaceX отключить Starlink на временно оккупированной территории Украины, Федоров сказал, что такая возможность есть, "но для нас это тоже будет катастрофически".
Starlink у россиян: что известно
Украинские войска впервые обнаружили использование Россией Starlink несколько месяцев назад.
Как известно, SpaceX способна предотвратить использование устройств Starlink на оккупированной Россией территории. Согласно биографии основателя SpaceX Илона Маска, он отклонил просьбу Украины предоставить доступ Starlink в оккупированном Россией Крыму.
В ГУР подчеркнули, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет и "начинает набирать системный характер".
Перехват разговора окупантов, который получил ГУР, свидетельствует, что Россия закупает терминалы Starlink в арабских странах.
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