Україна знайшла алгоритм відключення російських Starlink на фронті. Його вже запропонували SpaceX.
Україна працює з SpaceX над відключенням Starlink у росіян
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю Суспільному розповів, що ще до того, як інформація про Starlink у росіян набула резонансу, він перебував у контакті з засновником SpaceX Ілоном Маском щодо цього питання.
Водночас Федоров не знає, як відповідна ситуація вирішиться.
Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX може відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров сказав, що така можливість є, "але для нас це також буде катастрофічно".
Starlink у росіян: що відомо
Українські війська вперше виявили використання Росією Starlink кілька місяців тому.
Як відомо, SpaceX здатна запобігти використанню пристроїв Starlink на окупованій Росією території. Згідно з біографією засновника SpaceX Ілона Маска, він відхилив прохання України надати доступ Starlink в окупованому Росією Криму.
У ГУР наголосили, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".
Перехоплення розмови окупантів, яку отримало ГУР, свідчить, що Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-