Україна працює з SpaceX над відключенням Starlink у росіян

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю Суспільному розповів, що ще до того, як інформація про Starlink у росіян набула резонансу, він перебував у контакті з засновником SpaceX Ілоном Маском щодо цього питання.

Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX і зараз в нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Водночас Федоров не знає, як відповідна ситуація вирішиться.

Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX може відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров сказав, що така можливість є, "але для нас це також буде катастрофічно".

Так, але нам потрібно, щоб вони там працювали, тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА. Є інший спосіб, як зробити, щоб наші Starlink працювали, а решта — ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим, — підкреслив міністр. Поширити

Starlink у росіян: що відомо

Українські війська вперше виявили використання Росією Starlink кілька місяців тому.

Як відомо, SpaceX здатна запобігти використанню пристроїв Starlink на окупованій Росією території. Згідно з біографією засновника SpaceX Ілона Маска, він відхилив прохання України надати доступ Starlink в окупованому Росією Криму.

У ГУР наголосили, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає і "починає набирати системного характеру".

Перехоплення розмови окупантів, яку отримало ГУР, свідчить, що Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах.