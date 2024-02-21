Українські десантники знищили термінал супутникового зв'язку Starlink. Він був виявлений у окупантів на одній із ділянок фронту.
ЗСУ знищили термінал Starlink росіян за допомогою дрона
Як зазначається, захисники з 71-шої окремої єгерської бригади за допомогою дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink російських окупантів
Як зазначають військові, FPV-дрони "не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії".
Що відомо про появу Starlink у РФ на фронті
Про те, що Росія використовує на фронті в Україні супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX спочатку стало відомо зі ЗМІ.
Пізніше в ГУР підтвердили цей факт, опублікувавши перехоплення розмови окупантів, в якій підтверджується використання Starlink.
Пізніше розвідники з'ясували й те, що окупанти закуповують Starlink в арабських країнах, а вартість одного терміналу становить 200 тисяч рублів.
До цього власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що пристрої Росії не продавалися. Наразі ЗСУ працюють над нейтралізацією загрози з боку Starlink на фронті.
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