Українські десантники знищили термінал супутникового зв'язку Starlink. Він був виявлений у окупантів на одній із ділянок фронту.

ЗСУ знищили термінал Starlink росіян за допомогою дрона

Як зазначається, захисники з 71-шої окремої єгерської бригади за допомогою дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink російських окупантів

Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71-ї єгерської бригади, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають військові, FPV-дрони "не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії".

Коротше, нема у окупантів Starlink. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади, — констатували десантники. Поширити

Що відомо про появу Starlink у РФ на фронті

Про те, що Росія використовує на фронті в Україні супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX спочатку стало відомо зі ЗМІ.

Пізніше в ГУР підтвердили цей факт, опублікувавши перехоплення розмови окупантів, в якій підтверджується використання Starlink.

Пізніше розвідники з'ясували й те, що окупанти закуповують Starlink в арабських країнах, а вартість одного терміналу становить 200 тисяч рублів.