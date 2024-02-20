В Харьковской области оккупанты направили дрон-камикадзе на гражданское авто. Есть жертвы

20 февраля в Купянском районе Харьковской области армия РФ беспилотником взорвала автомобиль, в котором находились три человека.
Россияне атакуют дронами гражданские авто на Харьковщине
Российские военнослужащие ударили беспилотником-камикадзе по легковому автомобилю в Купянском районе. Два человека погибли, ранена женщина.
Об этом сообщил в Facebook начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Болвинов добавил, что подробности удара выясняются.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил возраст погибших: это мужчины 38 и 50 лет – возвращавшиеся домой рабочие местной фермы. 48-летняя женщина, жена 50-летнего мужчины, попала в больницу с ранением.
Россия убила 5 человек в селе Сумской области
В дом в селе Новая Слобода на Сумщине, где погибла семья, попали два российских дрона.
Об этом сообщили в Facebook Сумской областной прокуратуры.
По данным следствия, 20 февраля 2024 года около 5:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали, по предварительным данным, двумя ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру с. Новая Слобода Конотопского района, в результате чего полностью разрушен частный дом, в котором находилась семья из пяти человек.
Как отметили прокуроры, возраст погибших – от 38 до 91 года.
Погибли 91-летняя бабушка, две женщины в возрасте 69 и 61 год и два брата, которым было 38 и 39 лет.
Пока прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия атаки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-