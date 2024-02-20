В Харьковской области оккупанты направили дрон-камикадзе на гражданское авто. Есть жертвы

20 февраля в Купянском районе Харьковской области армия РФ беспилотником взорвала автомобиль, в котором находились три человека.

Россияне атакуют дронами гражданские авто на Харьковщине

Российские военнослужащие ударили беспилотником-камикадзе по легковому автомобилю в Купянском районе. Два человека погибли, ранена женщина.

Об этом сообщил в Facebook начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Этих людей только что убил русский дрон-камикадзе. Петропавловка, Купянский район - гражданское авто с обычными местными. В салоне была женщина и двое мужчин - оба погибли на месте. Женщину эвакуировали в больницу. Сергей Болвинов Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области

Болвинов добавил, что подробности удара выясняются.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил возраст погибших: это мужчины 38 и 50 лет – возвращавшиеся домой рабочие местной фермы. 48-летняя женщина, жена 50-летнего мужчины, попала в больницу с ранением.

Россия убила 5 человек в селе Сумской области

В дом в селе Новая Слобода на Сумщине, где погибла семья, попали два российских дрона.

Об этом сообщили в Facebook Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, 20 февраля 2024 года около 5:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали, по предварительным данным, двумя ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру с. Новая Слобода Конотопского района, в результате чего полностью разрушен частный дом, в котором находилась семья из пяти человек.

Как отметили прокуроры, возраст погибших – от 38 до 91 года.

Погибли 91-летняя бабушка, две женщины в возрасте 69 и 61 год и два брата, которым было 38 и 39 лет.

Пока прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия атаки.