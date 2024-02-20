На Харківщині окупанти направили дрон-камікадзе на цивільне авто. Є жертви

20 лютого у Куп’янському районі Харківської області армія РФ безпілотником підірвала автомобіль, у якому знаходилося троє осіб.

Росіяни атакують дронами цивільні авто на Харківщині

Російські військовослужбовці ударили безпілотником-камікадзе по легковому авто в Куп’янському районі. Двоє людей загинули, поранено жінку.

Про це повідомив у Facebook начальник Cлідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Цих людей щойно вбив російський дрон-камікадзе. Петропавлівка, Куп'янський район — цивільне авто зі звичайними місцевими. В салоні була жінка та двоє чоловіків — обидва загинули на місці. Жінку евакуювали до лікарні. Сергій Болвінов Начальник Cлідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області

Болвінов додав, що подробиці удару з'ясовують.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив вік загиблих: це чоловіки 38 та 50 років – робітники місцевої ферми, які поверталися додому. 48-річна жінка, дружина 50-річного чоловіка, потрапила до лікарні з пораненням.

Росія вбила 5 людей у селі на Сумщині

У будинок в селі Нова Слобода на Сумщині, де загинула сім'я, влучили два російських дрони.

Про це повідомили у Facebook Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20 лютого 2024 року близько 5:30 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, двома ударними БпЛА цивільну інфраструктуру с. Нова Слобода Конотопського району, внаслідок чого повністю зруйнований приватний будинок, в якому перебувала родина з п’яти осіб.

Як зазначили прокурори, вік загиблих — від 38 до 91 року.

Загинули 91-річна бабуся, дві жінки віком 69 та 61 рік та два брати, яким було 38 та 39 років.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки атаки.