Атака дронів РФ. У селі на Сумщині зросла кількість загиблих

Кілька годин тому завершилися пошуково-рятувальні роботи у селі Нова Слобода Сумської області. Через атаку двома російськими дронами у приватному будинку загинуло 5 осіб.

Росія вбила 5 людей у селі на Сумщині

У будинок в селі Нова Слобода на Сумщині, де загинула сім'я, влучили два російських дрони.

Про це повідомили у Facebook Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20 лютого 2024 року близько 5:30 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, двома ударними БпЛА цивільну інфраструктуру с. Нова Слобода Конотопського району, внаслідок чого повністю зруйнований приватний будинок, в якому перебувала родина з пєяти осіб.

Як зазаначили прокурори, вік загиблих — від 38 до 91 року.

Загинули 91-річна бабуся, дві жінки віком 69 та 61 рік та два брати, яким було 38 та 39 років.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Як повідомив офіційний Телеграм-канал управління ДСНС в Сумській області «Рятувальники Сумщини», вогнеборці завершили пошукову операцію в селі на Сумщині, де через влучання російського дрона загинула родина. Операція тривала упродовж дев'яти годин.

Рятувальники загасили пожежу внаслідок влучання безпілотника та розібрали завали.

РФ вдарила по Сумщині

Сумська ОВА повідомляє, що обстріл стався о 5 ранку.

Ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано.