Атака дронов РФ. В селе на Сумщине возросло количество погибших

Несколько часов назад завершились поисково-спасательные работы в селе Новая Слобода Сумской области. Из-за атаки утром 20 февраля двумя российскими дронами в частном доме погибли 5 человек.

Россия убила 5 человек в селе Сумской области

В дом в селе Новая Слобода на Сумщине, где погибла семья, попали два российских дрона.

Об этом сообщили в Facebook Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, 20 февраля 2024 года около 5:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали, по предварительным данным, двумя ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру с. Новая Слобода Конотопского района, в результате чего полностью разрушен частный дом, в котором находилась семья из пяти человек.

Как отметили прокуроры, возраст погибших — от 38 до 91 года.

Погибли 91-летняя бабушка, две женщины в возрасте 69 и 61 год и два брата, которым было 38 и 39 лет.

Пока прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия атаки.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Как сообщил официальный Телеграмм-канал управления ГСЧС в Сумской области «Спасатели Сумщины», пожарные завершили поисковую операцию в селе на Сумщине, где из-за попадания российского дрона погибла семья. Операция продолжалась девять часов.

Спасатели потушили пожар в результате попадания беспилотника и разобрали завалы.

РФ ударила по Сумщине

Сумская ОВА сообщает, что обстрел произошел в 5 утра.

Враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района.

В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован.