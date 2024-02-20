Войска РФ нанесли удар по Сумщине. Погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ нанесли удар по Сумщине. Погибли два человека

Сумская ОВА
Сумщина
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Утром 20 февраля российские войска нанесли удар по Сумской области. Возник пожар в жилом доме, погибли два человека.

РФ ударила по Сумщине

Сумская ОВА сообщает, что обстрел произошел в 5 утра.

Враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района.

В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован.

Обнаружены тела двух погибших. Разбор завалов и поисковые работы продолжаются.

Ситуация в Сумской области

Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

За прошедшие сутки в результате обстрела Новослободской общины получили ранения 4 гражданских лица.

17 февраля в результате минометного обстрела села в Хотинской общине погиб мужчина, ранен 15-летний подросток.

На минувшей неделе войска РФ в течение шести часов обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуру Великописаревской территориальной общины Сумской области, погиб мужчина.

Напомним, что в Сумской области из 19 населённых пунктов в 5-километровой зоне от границы с РФ полностью эвакуировали население.

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