Війська РФ завдали удару по Сумщині. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ завдали удару по Сумщині. Загинуло двоє людей

Сумська ОВА
Сумщина

Зранку 20 лютого російські війська завдали удару по Сумській області. Виникла пожежа у житловому будинку, загинуло двоє людей.

РФ вдарила по Сумщині

Сумська ОВА повідомляє, що обстріл стався о 5 ранку.

Ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано.

Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають.

Ситуація на Сумщині

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Минулої доби внаслідок обстрілу Новослобідської громади отримали поранення 4 цивільні особи.

17 лютого внаслідок мінометного обстрілу села у Хотінській громаді загинув чоловік, поранено 15-річного підлітка.

Минулого тижня війська РФ протягом шести годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Сумської області, загинув чоловік.

Нагадаємо, що у Сумській області з 19 населених пунктів у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ повністю евакуювали населення.

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