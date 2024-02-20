Війська РФ завдали удару по Сумщині. Загинуло двоє людей

Зранку 20 лютого російські війська завдали удару по Сумській області. Виникла пожежа у житловому будинку, загинуло двоє людей.
РФ вдарила по Сумщині
Сумська ОВА повідомляє, що обстріл стався о 5 ранку.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано.
Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають.
Ситуація на Сумщині
Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
Минулої доби внаслідок обстрілу Новослобідської громади отримали поранення 4 цивільні особи.
17 лютого внаслідок мінометного обстрілу села у Хотінській громаді загинув чоловік, поранено 15-річного підлітка.
Минулого тижня війська РФ протягом шести годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Сумської області, загинув чоловік.
Нагадаємо, що у Сумській області з 19 населених пунктів у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ повністю евакуювали населення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-