Українські інженери розробили інноваційні набої для знищення ворожих FPV-дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські інженери розробили інноваційні набої для знищення ворожих FPV-дронів

дрон

Українські інженери, що займаються виготовленням зброї для Сил оборони, створили нові патрони, які здатні збивати ворожі FPV-дрони. 

Як можна знищувати ворожих FPV-дронів

Техноблогер і військовий аналітик Сергій «Флеш» Бескрестнов мав можливість випробувати новинку власноруч.

Протестував сьогодні нові патрони для „зброї солдата проти FPV“. Фахівці працюють, сподіваюся вийде виріб, який ми дамо кожному солдату. Моє завдання після готовності виробу до серії, домогтися його впровадження в ЗСУ, — розповів Флеш.

В Україні розпочнеться серійне виробництво дронів типу "Ланцета"

У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку, — сказав Федоров.

Федоров наголосив, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На фронт вони потраплять незабаром після цього. Зараз вже є випадки застосування таких БпЛА захисниками, проте вони поки що одиничні. 

Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках — як палають їхні танки, — сказав Федоров.

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