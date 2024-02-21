Українські інженери розробили інноваційні набої для знищення ворожих FPV-дронів

Українські інженери, що займаються виготовленням зброї для Сил оборони, створили нові патрони, які здатні збивати ворожі FPV-дрони.
Як можна знищувати ворожих FPV-дронів
Техноблогер і військовий аналітик Сергій «Флеш» Бескрестнов мав можливість випробувати новинку власноруч.
В Україні розпочнеться серійне виробництво дронів типу "Ланцета"
Федоров наголосив, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На фронт вони потраплять незабаром після цього. Зараз вже є випадки застосування таких БпЛА захисниками, проте вони поки що одиничні.
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