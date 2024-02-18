Франция планирует предоставление Украине новейших дронов-камикадзе
Категория
Мир
Дата публикации

Франция планирует предоставление Украине новейших дронов-камикадзе

Себастьян Лекорню
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Источник:  Journal du dimanche

Франция передаст Украине новые дроны-камикадзе. Снабжение может произойти в ближайшие недели.

Что известно о планах Франции передать дроны

Он отметил, что Франция разрабатывает дроны-камикадзе. Сейчас технология находится в экспериментальной фазе.

В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний нового поколения оборудования, - сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Министр добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.

Помощь Франции

Франция является одной из стран-лидеров с помощью Украины. Париж оказал военную, финансовую помощь, а также поддержал санкции ЕС против России.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.

Позже Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.

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