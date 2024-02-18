Франция планирует предоставление Украине новейших дронов-камикадзе

Франция передаст Украине новые дроны-камикадзе. Снабжение может произойти в ближайшие недели.
Что известно о планах Франции передать дроны
Он отметил, что Франция разрабатывает дроны-камикадзе. Сейчас технология находится в экспериментальной фазе.
Министр добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. По его словам, в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.
Помощь Франции
Франция является одной из стран-лидеров с помощью Украины. Париж оказал военную, финансовую помощь, а также поддержал санкции ЕС против России.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию, с президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о гарантиях безопасности.
Позже Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские системы Caesar и дополнительное усиление ПВО.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-