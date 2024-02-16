Франция выделяет Украине новый пакет военной помощи — Зеленский

Франция предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий артиллерийские боеприпасы и САУ "Цезарь".
Новый пакет помощи от Франции
На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, Зеленский поблагодарил Францию за всю военную помощь.
Он также добавил, что также обсудил с французским президентом совместное производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Соглашение о гарантиях безопасности Украины
16 февраля президенты Украины и Франции подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ей, в 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи.
Соглашение рассчитано на 10 лет.
Также она предусматривает направления военного и безопасности сотрудничества Киева и Парижа, включая совместное производство оружия, предоставление дальнобойного оружия и боевой авиации, сотрудничество в киберпространстве.
Кроме того, Украина и Франция будут сотрудничать в вопросе использования замороженных российских активов, санкций против государств-агрессоров и привлечении их к ответственности.
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