Франция выделяет Украине новый пакет военной помощи — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Франция выделяет Украине новый пакет военной помощи — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский и Макрон
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Франция предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий артиллерийские боеприпасы и САУ "Цезарь".

Новый пакет помощи от Франции

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, Зеленский поблагодарил Францию за всю военную помощь.

Сегодня еще один столь важный оборонный пакет, именно такой, который нужен: боеприпасы для артиллерии, пушки, САУ "Цезарь", дополнительное усиление ПВО. Это абсолютно достойный ответ на попытки Путина увеличить давление на наши позиции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Он также добавил, что также обсудил с французским президентом совместное производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ценю уже начатое сотрудничество по оборонному производству, включая локализацию и совместное производство оружия, и передачу Францией украинской производственной стороне некоторых инновационных технологий. В частности, сегодня подробно обсудили совместное производство дронов и РЭБ, — сказал Зеленский.

Соглашение о гарантиях безопасности Украины

16 февраля президенты Украины и Франции подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ей, в 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи.

Соглашение рассчитано на 10 лет.

Также она предусматривает направления военного и безопасности сотрудничества Киева и Парижа, включая совместное производство оружия, предоставление дальнобойного оружия и боевой авиации, сотрудничество в киберпространстве.

Кроме того, Украина и Франция будут сотрудничать в вопросе использования замороженных российских активов, санкций против государств-агрессоров и привлечении их к ответственности.

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