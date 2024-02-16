Франція виділяє Україні новий пакет військової допомоги — Зеленський

Новий пакет допомоги від Франції

На спільній пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, Зеленський подякував Франції за всю військову допомогу.

Сьогодні ще один такий важливий оборонний пакет, саме такий, який потрібен: боєприпаси для артилерії, гармати, САУ "Цезар", додаткове посилення ППО. Це — абсолютно гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції. Володимир Зеленський президент України

Він додав, що також обговорив із французьким президентом спільне виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Ціную вже розпочату співпрацю щодо оборонного виробництва, включно з локалізацією та спільним виробництвом зброї, та передачі Францією українській виробничій стороні деяких інноваційних технологій. Зокрема, сьогодні детально обговорили спільне виробництво дронів та РЕБ, — сказав Зеленський. Поширити

Угода про гарантії безпеки України

16 лютого президенти України та Франції підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Згідно з нею, у 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги.

Угода розрахована на 10 років.

Також вона передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа, включно зі спільним виробництвом зброї, надання далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацю в кіберпросторі.

Крім цього, Україна і Франція співпрацюватимуть у питанні використання заморожених російських активів, санкцій проти держав-агресорів та притягненні їх до відповідальності.