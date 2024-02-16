Франція виділяє Україні новий пакет військової допомоги — Зеленський

Франція надасть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме артилерійські боєприпаси та САУ "Цезар".
Новий пакет допомоги від Франції
На спільній пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, Зеленський подякував Франції за всю військову допомогу.
Він додав, що також обговорив із французьким президентом спільне виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.
Угода про гарантії безпеки України
16 лютого президенти України та Франції підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Згідно з нею, у 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги.
Угода розрахована на 10 років.
Також вона передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа, включно зі спільним виробництвом зброї, надання далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацю в кіберпросторі.
Крім цього, Україна і Франція співпрацюватимуть у питанні використання заморожених російських активів, санкцій проти держав-агресорів та притягненні їх до відповідальності.
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