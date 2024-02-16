Зеленський прибув з візитом до Франції
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Зеленський прибув з візитом до Франції

Володимир Зеленський
Джерело:  online.ua

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. До цього він здійснив поїзду до Німеччини де підписав угоду про гарантії безпеки із канцлером Олафом Шольцем. 

Що відомо про візит Зеленського до Франції

Про прибуття Зеленського до Франції повідомило видання BFMTV.

Зокрема, журналісти видання оприлюднили відео із приземленням літака українського лідера в аеропорту "Орлі" під Парижем.

Зеленського зустрічав глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню.

Зеленський підтвердив, що прибув до Парижа. За словами президента, він планує зустрітися зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Наша співпраця дає результати у захисті життя України та всієї нашої Європи, - зазначив український лідер.

Очікується, що у рамках візиту до Франції Володимир Зеленський підпише із цією країною угоду про безпекові гарантії, аналогічну тій, що була підписана із Німеччиною.

Україна та ЄС мають намір випередити РФ у виробницті зброї

Під час спільної пресконференції президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні український лідер висловив переконання, що разом з є вропейськими партнерами Україна зможе випередити Росію за обсягами виробництва зброї.

Збільшення зброї, про що сказав Олаф, усі вже розуміють, що треба це робити. Треба збільшувати. Росія збільшує. Але Росія не встигне за Україною і країнами Європи. Щоб ви знали, Україна також збільшує, в рази, деякі види в десятки разів, у сотні і тисячі разів деякі види дронів. Не буду зараз говорити про деталі, - зазначив Зеленський.

Також президент України сказав, що запросив німецького канцлера приїхати і подивитись, що може Україна.

Водночас, як підкреслив президент, Київ не може публічно показувати, що виробляє. При цьому українці у час війни навчилися робити "нові технології захисту безпеки".

Я думаю, що ми будемо ділитися цими напрацюваннями з партнерами і з Німеччиною також, - зазначив Зеленський.

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