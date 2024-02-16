Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию. До этого он совершил поезд в Германию, где подписал соглашение о гарантиях безопасности с канцлером Олафом Шольцем.
Что известно о визите Зеленского во Францию
О прибытии Зеленского во Францию сообщило издание BFMTV.
В частности, журналисты издания обнародовали видео с приземлением самолета украинского лидера в аэропорту "Орли" под Парижем.
Зеленского встречал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
Зеленский подтвердил, что прибыл в Париж. По словам президента, он планирует встретиться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Ожидается, что в рамках визита во Францию Владимир Зеленский подпишет с этой страной соглашение о гарантиях безопасности, аналогичное тому, что было подписано с Германией.
Украина и ЕС намерены опередить РФ в производстве оружия
Во время совместной пресс-конференции президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине украинский лидер выразил убеждение, что вместе с европейскими партнерами Украина сможет опередить Россию по объемам производства оружия.
Президент Украины сказал, что пригласил немецкого канцлера приехать и посмотреть, что может Украина.
В то же время, как подчеркнул президент, Киев не может публично показывать, что производит. При этом украинцы во время войны научились делать новые технологии защиты безопасности.
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