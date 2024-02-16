Зеленский прибыл с визитом во Францию
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Зеленский прибыл с визитом во Францию

Владимир Зеленский
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Источник:  online.ua

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию. До этого он совершил поезд в Германию, где подписал соглашение о гарантиях безопасности с канцлером Олафом Шольцем.

Что известно о визите Зеленского во Францию

О прибытии Зеленского во Францию сообщило издание BFMTV.

В частности, журналисты издания обнародовали видео с приземлением самолета украинского лидера в аэропорту "Орли" под Парижем.

Зеленского встречал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Зеленский подтвердил, что прибыл в Париж. По словам президента, он планирует встретиться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей Европы, - отметил украинский лидер.

Ожидается, что в рамках визита во Францию Владимир Зеленский подпишет с этой страной соглашение о гарантиях безопасности, аналогичное тому, что было подписано с Германией.

Украина и ЕС намерены опередить РФ в производстве оружия

Во время совместной пресс-конференции президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине украинский лидер выразил убеждение, что вместе с европейскими партнерами Украина сможет опередить Россию по объемам производства оружия.

Увеличение оружия, о чем сказал Олаф, уже все понимают, что нужно это делать. Надо увеличивать. Россия увеличивает. Но Россия не успеет за Украину и страны Европы. Чтобы вы знали, Украина также увеличивает в разы некоторые виды в десятки раз, в сотни и тысячи раз некоторые виды дронов. Не буду сейчас говорить о деталях, – отметил Зеленский.

Президент Украины сказал, что пригласил немецкого канцлера приехать и посмотреть, что может Украина.

В то же время, как подчеркнул президент, Киев не может публично показывать, что производит. При этом украинцы во время войны научились делать новые технологии защиты безопасности.

Я думаю, что мы будем делиться этими наработками с партнерами и с Германией тоже, – отметил Зеленский.

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