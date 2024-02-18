Франція планує надання Україні новітніх дронів-камікадзе
Категорія
Світ
Дата публікації

Франція планує надання Україні новітніх дронів-камікадзе

ебастьян Лекорню
Джерело:  Journal du dimanche

Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе. Постачання може відбутися найближчими тижнями.

Що відомо про плани Франції передати дрони

Він зазначив, що Франція розробляє дрони-камікадзе. Зараз розробка знаходиться в експериментальній фазі.

Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання, - сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Міністр додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. За його словами, у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

Допомога Франції

Зазначимо, що Франція є однією з країн-лідерів за допомогою Україні. Париж надав військову, фінансову допомогу, а також підтримав санкції ЄС проти Росії.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Францію, з президентом Еммануелем Макроном підписав угоду про гарантії безпеки.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar і додаткове посилення ППО.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Франція та США створили Коаліцію артилерії для України
Володимир Зеленський
артилерія ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки
Володимир Зеленський
Зеленський і Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Франція виділяє Україні новий пакет військової допомоги — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський і Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?