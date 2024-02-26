У 2024 році Україна наздогнала Росію у кількості виробництва ударних дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed.

Україна виробляє свої аналоги іранських Shahed

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін сказав в ефірі телемарафону, що цього року українські спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії.

За його словами, Україна досягає успіху як у виробництві аналогів Shahed, так і у виробництві інших ударних безпілотників.

Те, що на Росії вибухає — то все наше. Олександр Камишін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості

Він також прокоментував параметри тотожності українських дронів-камікадзе до російсько-іранських.

Міністр зазначив, що вони схожі за кількістю пересувної вибухівки, за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами.

Однак Камишін зауважив, що наразі спроможності українського оборонного комплексу вдвічі більші, ніж Україна може купити.

Те, на що вистачає бюджетних коштів, уже законтрактували. Тому уряд просить союзників закупати дрони для України у наших виробників.

Виробництво дронів в Україні

У жовтні 2023 року Олександр Камишін під час промислового форуму НАТО у Стокгольмі заявив, що Україна планує виготовляти десятки тисяч безпілотників на місяць.

Міністр не став розкривати точну кількість безпілотників, яку зараз Україна виробляє щомісяця, але розповів, що це "кілька тисяч одиниць".

У грудні 2023 року Зеленський на підсумковій пресконференції пообіцяв, що Україна у наступному році буде вироблено мільйон українських безпілотників.

У лютому у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України почала працювати Коаліція дронів.