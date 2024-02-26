За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, українські військові вже тривалий час успішно використовують вироблений в Україні БплА "Сич".
Що відомо про успіше використання на фронті українського БпЛА "Сич"
Юсов зазначив, що за допомогою цього БпЛа українського виробництва вже було знищено військової техніки російських окупантів на значну суму.
Що відомо про втрати армії РФ завдяки БпЛА "Сич"
За його словами, лише тільки оператори спецпідрозділів ГУР та спецпризначенці за допомогою цього БпЛА знищили озброєння та військової техніки армії РФ на суму у понад 100 млн доларів.
Юсов підкреслив, що мова йде про ворожу бронетехніку і особовий склад, різні дорогі зразки техніки, з яких кожна одиниця може коштувати 10 млн доларів.
Серед найцінніших зразків зокрема, автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель".
Він зазначив, що у якості розвідувального БпЛА дальність цього дрону складає до 200 км.
Як ударний БпЛА цей дрон може діяти у тилу противника на глибіні до 50 кілометрів.
Представник ГУР також підкреслив, що наразі триває підготовка відповідних операторів, зокрема у ГУР таких фахівців вистачає - є підготовлені екіпажі та інструктори.
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