За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, українські військові вже тривалий час успішно використовують вироблений в Україні БплА "Сич".

Що відомо про успіше використання на фронті українського БпЛА "Сич"

Юсов зазначив, що за допомогою цього БпЛа українського виробництва вже було знищено військової техніки російських окупантів на значну суму.

Це дуже вдала українська розробка. Спочатку була презентована як розвідувальний дрон, пізніше - модифікований та використовується ефективно як ударно-розвідувальний. Українські спецпризначенці, оператори спецпідрозділів ефективно використовують "Сич" для того, щоб знищувати сили та засоби, техніку противника, зокрема, бронетехніку, живу силу, - підкреслив представник ГУР. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ завдяки БпЛА "Сич"

За його словами, лише тільки оператори спецпідрозділів ГУР та спецпризначенці за допомогою цього БпЛА знищили озброєння та військової техніки армії РФ на суму у понад 100 млн доларів.

Юсов підкреслив, що мова йде про ворожу бронетехніку і особовий склад, різні дорогі зразки техніки, з яких кожна одиниця може коштувати 10 млн доларів.

Серед найцінніших зразків зокрема, автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель".

Знищена ворожа техніка означає збереження життів українців, - наголосив представник ГУР. Поширити

Він зазначив, що у якості розвідувального БпЛА дальність цього дрону складає до 200 км.

Як ударний БпЛА цей дрон може діяти у тилу противника на глибіні до 50 кілометрів.

Це дуже суттєва відстань, яка допомагає відсувати та знищувати ворога. Цей дрон є стійким до ворожих засобів радіоелектронної боротьби, та він вже багато понищив різноманітних РЕБів, - пояснює Юсов. Поширити

Представник ГУР також підкреслив, що наразі триває підготовка відповідних операторів, зокрема у ГУР таких фахівців вистачає - є підготовлені екіпажі та інструктори.