Увеличилось изо роты в батальон подразделение ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Это вполне математическое обоснование – в 2023 году "ахиллесовцы" поразили 2332 враждебных целей. Поэтому их показатели эффективности и положительный опыт требуют масштабирования.
Какие масштабы уничтоженной техники армии РФ
Об этом рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что батальон уничтожил и поразил сотни единиц вражеской техники. Также "ахиллесовцы" ликвидировали личный состав окупантов, а еще уничтожили вражеские радиоэлектронные средства, автомобильную технику, фортификации, склады и т.д.
Рота ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр формировалась исключительно из добровольцев, из которых 80% воевали с первых дней войны.
Параллельно в войсках происходили также структурные изменения и были введены такие роты ударно-беспилотных авиационных комплексов.
В течение 2023 года мотивированный и дисциплинированный личный состав 92 ОШБр показал достаточно существенные результаты.
Каждая уничтоженная огневая техника – это средства, которые больше никогда не будут стрелять по нашим позициям. Чем меньше противник обстреливает наши позиции, тем больше у сил обороны есть возможности удерживать позиции, а также совершать ударно-штурмовые действия, выбивать противника с позиций и улучшать свое положение, деоккупируя землю Украины.
В связи с объективными очень мощными результатами подразделения командованием ВСУ было принято решение масштабировать положительный опыт из роты в батальон. В течение первой половины 2024 года батальон должен стать больше в четыре раза.
Подразделение активно проводит рекрутинговую компанию
Он призвал не терять времени и уже сейчас начинать готовиться: осваивать азы военной профессии, выбирать, пока есть возможность подразделение, в котором, согласно своим знаниям, умениям и образованию, будете максимально эффективно проходить военную службу и выполнять боевые задания.
Также командир батальона обратился к гражданским и призвал продолжать помогать военным.
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