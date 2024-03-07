Увеличилось изо роты в батальон подразделение ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Это вполне математическое обоснование – в 2023 году "ахиллесовцы" поразили 2332 враждебных целей. Поэтому их показатели эффективности и положительный опыт требуют масштабирования.

Какие масштабы уничтоженной техники армии РФ

Об этом рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что батальон уничтожил и поразил сотни единиц вражеской техники. Также "ахиллесовцы" ликвидировали личный состав окупантов, а еще уничтожили вражеские радиоэлектронные средства, автомобильную технику, фортификации, склады и т.д.

Рота ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр формировалась исключительно из добровольцев, из которых 80% воевали с первых дней войны.

Мы начинали свою войну со состава стрелковой роты, выполняли задание как пехотинцы, в том числе участвовали в ударных штормах. За год войны мы переформатировались из пехотного подразделения сначала в аэроразведочный, а затем овладели средствами БПЛА в ударных типа действия, — отметил командир батальона. Поделиться

Параллельно в войсках происходили также структурные изменения и были введены такие роты ударно-беспилотных авиационных комплексов.

Благодаря разведывательным средствам мы видим противника в дневное и ночное время, можем скорректировать огонь артиллерии, а также сработать своими средствами БПЛА ударных типа действия, — пояснил он. Юрий Федоренко командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес"

В течение 2023 года мотивированный и дисциплинированный личный состав 92 ОШБр показал достаточно существенные результаты.

Если представить всю технику, которую мы уничтожили, всю эту технику можно было выставить, то в Киеве вся она расположилась бы от площади Украинских Героев, через весь Крещатик, Европейскую площадь и до Подола. Если дополнительно сосчитать технику, которая была выведена из строя, то ее будет очень много. Сложно представить всю эту технику на одной площади, подчеркнул Федоренко. Поделиться

Каждая уничтоженная огневая техника – это средства, которые больше никогда не будут стрелять по нашим позициям. Чем меньше противник обстреливает наши позиции, тем больше у сил обороны есть возможности удерживать позиции, а также совершать ударно-штурмовые действия, выбивать противника с позиций и улучшать свое положение, деоккупируя землю Украины.

В связи с объективными очень мощными результатами подразделения командованием ВСУ было принято решение масштабировать положительный опыт из роты в батальон. В течение первой половины 2024 года батальон должен стать больше в четыре раза.

Это значит, что количество врагов, которых нам удастся ликвидировать на поле боя, будет в разы больше. А также общее дело победы благодаря и нашему вкладу станет ближе, - подчеркнул командир батальона. Поделиться

Подразделение активно проводит рекрутинговую компанию

Хочу обратиться к гражданскому населению, к тем, кто военно обязан. Не стоит обольщаться, что может "пронести" и вы не будете воевать. К большому сожалению, в текущей установке будет воевать большинство тех, кто сейчас гражданский, но военнообязанный, — рассказал Федоренко. Поделиться

Он призвал не терять времени и уже сейчас начинать готовиться: осваивать азы военной профессии, выбирать, пока есть возможность подразделение, в котором, согласно своим знаниям, умениям и образованию, будете максимально эффективно проходить военную службу и выполнять боевые задания.

Также командир батальона обратился к гражданским и призвал продолжать помогать военным.