Дроны атаковали один из крупнейших металлкомбинатов в Волгоградской области РФ
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Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали один из крупнейших металлкомбинатов в Волгоградской области РФ

завод
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Источник:  online.ua

В Череповце Вологодской области Российской Федерации в районе металлургического комбината произошел взрыв. Россияне заявляют, что причиной якобы стала атака беспилотника.

Что известно об атаке дрона по металлкомбинату РФ

Временный исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что на один из крупнейших металлургических комбинатов России якобы была совершена атака беспилотника.

По данным российских СМИ, взрыв произошел на "Северстали".

Ранее гендиректор завода заявлял, что сегодня утром на заводе произошел "технологический инцидент".

Дроны регулярно атакуют объекты РФ

Ранее российские войска сообщили об уничтожении беспилотника у порта Бронка под Санкт-Петербургом. Он был сбит над Финским заливом. По данным российского министерства, около 19:30 наблюдалась попытка атаки беспилотным летательным аппаратом на объекты РФ.

Применяя средства противовоздушной обороны, беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Ленинградской области, отметили в сообщении.

Кроме того, 10 января россияне сообщали о сбитии дрона в Саратовской области, вблизи аэродрома "Энгельс". По сообщению Минобороны РФ, противовоздушная оборона, по утверждению, уничтожила беспилотник ночью. Россияне обвинили Украину в "террористической атаке".

Губернатор Саратовской области подчеркнул, что, по их утверждениям, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит над территорией Энгельсского района.

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