Дрони атакували один з найбільших металкомбінатів у Волгоградській області РФ

У Череповці Вологодської області Російської Федерації в районі металургійного комбінату стався вибух. Росіяни заявляють, що причиною нібито стала атака безпілотника.

Що відомо про атаку дрона по металкомбінату РФ

Тимчасовий виконуючий обов'язки губернатора Вологодської області Георгій Філімонов заявив, що на один з найбільших металургійних комбінатів Росії нібито було здійснено атаку безпілотника.

За даними російських ЗМІ, вибух відбувся на "Северстали".

Раніше гендиректор заводу заявляв, що сьогодні вранці на заводі стався "технологічний інцидент".

Дрони регулярно атакують обʼєкти РФ

Раніше російські війська повідомили про знищення безпілотника біля порту Бронка під Санкт-Петербургом. Він був збитий над Фінською затокою. За даними російського міністерства, близько 19:30 спостерігалася спроба атаки безпілотним літальним апаратом на об'єкти РФ.

Застосовуючи засоби протиповітряної оборони, безпілотний літальний апарат було знищено над територією Лєнінградської області, — зазначили у повідомленні. Поширити

Крім того, 10 січня росіяни повідомляли про збиття дрона у Саратовській області, поблизу аеродрому "Енгельс". За повідомленням Міноборони РФ, протиповітряна оборона, як стверджують, знищила безпілотник вночі. Росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

Губернатор Саратовської області підкреслив, що, за їхніми ствердженнями, безпілотний літальний апарат літакового типу був збитий над територією Енгельського району.