Дрони атакували один з найбільших металкомбінатів у Волгоградській області РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували один з найбільших металкомбінатів у Волгоградській області РФ

завод
Джерело:  online.ua

У Череповці Вологодської області Російської Федерації в районі металургійного комбінату стався вибух. Росіяни заявляють, що причиною нібито стала атака безпілотника.

Що відомо про атаку дрона по металкомбінату РФ

Тимчасовий виконуючий обов'язки губернатора Вологодської області Георгій Філімонов заявив, що на один з найбільших металургійних комбінатів Росії нібито було здійснено атаку безпілотника.

За даними російських ЗМІ, вибух відбувся на "Северстали".

Раніше гендиректор заводу заявляв, що сьогодні вранці на заводі стався "технологічний інцидент".

Дрони регулярно атакують обʼєкти РФ

Раніше російські війська повідомили про знищення безпілотника біля порту Бронка під Санкт-Петербургом. Він був збитий над Фінською затокою. За даними російського міністерства, близько 19:30 спостерігалася спроба атаки безпілотним літальним апаратом на об'єкти РФ.

Застосовуючи засоби протиповітряної оборони, безпілотний літальний апарат було знищено над територією Лєнінградської області, — зазначили у повідомленні.

Крім того, 10 січня росіяни повідомляли про збиття дрона у Саратовській області, поблизу аеродрому "Енгельс". За повідомленням Міноборони РФ, протиповітряна оборона, як стверджують, знищила безпілотник вночі. Росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

Губернатор Саратовської області підкреслив, що, за їхніми ствердженнями, безпілотний літальний апарат літакового типу був збитий над територією Енгельського району.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як ГУР потопило корабель РФ "Сергій Котов" — відео з дрона
ГУР
дрон Магура
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони вдруге за ранок атакували комбінат у Курській області РФ
Комбінат
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували відразу три області Росії
Вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?