Дрони атакували відразу три області Росії

В Російській Федерації у ніч проти 7 березня працювали сили та засоби протиповітряної оборони у трьох областях через нібито атаку безпілотників.

Що відомо про атаку дронів РФ

Як зазначають росіяни, дрони атакували Курську, Брянську та Тульську області.

В російському міністерстві у "нальоті" безпілотників традиційно обвинувачують Україну, та рапортують про "припинення спроби" атаки БПЛА літакового типу по неназваних об'єктах на території країни.

Також російська сторона заявляє про нібито перехоплення та збиття 5 дронів, а саме:

один безпілотник був перехоплений над Курською областю,

три БПЛА знищено над Брянською областю

два дрони збиті над Тульською областю.

Про наслідки такої атаки дронів та роботи ППО у Міноборони РФ нічого не розповіли.

Дрони все частіше атакують територію РФ

Вночі 7 березня губернатор російської Брянської області Олександр Богомаз заявив про те, що над Клинцівським районом та Новозибковським міським округом засобами ППО були нібито знищені два безпілотники.

Перед тим у РФ повідомили про "знищення безпілотника" біля порту Бронка під Санкт-Петербургом над Фінською затокою.

Також повідомлялося, що у ніч проти 24 лютого у Курській і Тульській областях РФ працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку дронів. Повідомлялося про збиття двох БпЛА.

Також у російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого металургійного комбінату виникла пожежа. Підприємство атакували безпілотники.

Вночі 25 лютого росіяни заявили про атаку дронів над Білгородською областю та акваторією Чорного моря.