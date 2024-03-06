Дрони вдруге за ранок атакували комбінат у Курській області РФ

У Курській області РФ безпілотник вдруге за ранок вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату.
Що відомо про другу атаку комбінату у Курській області
Близько 10:10 російські ЗМІ повідомили, що дрон знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. О.В. Варичева в Желєзногорську.
Інформацію Telegram-каналу підтвердив губернатор регіону. За його даними, постраждалих немає.
Як повідомили джерела УП в ГУР, атака на Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області Росії — спецоперація Головного управління розвідки МОУ.
До слова, гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева — одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди.
Що відомо про атаку дронів у Курській області РФ
6 березня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про пожежу на складу паливно-мастильних матеріалі у Курську.
Він заявив, що горить резервуар із пальним. За його словами, постраждалих немає, на місце їдуть оперативні служби.
Російські Телеграм канали зазначають, що безпілотник влучив у резервуар із паливом на території Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату.
Губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що над областю збили нібито два дрони. За його словами, ніхто не постраждав.
Російські Телеграм-канали пишуть, що безпілотник мав атакувати військовий аеродром «Балтимор», однак його збили за кілька кілометрів від нього.
Також дрони нібито намагались атакувати нафтобазу в області. Уламки впали на території нафтобази.
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