Дрони вдруге за ранок атакували комбінат у Курській області РФ

У Курській області РФ безпілотник вдруге за ранок вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату.

Що відомо про другу атаку комбінату у Курській області

Близько 10:10 російські ЗМІ повідомили, що дрон знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. О.В. Варичева в Желєзногорську.

Інформацію Telegram-каналу підтвердив губернатор регіону. За його даними, постраждалих немає.

Як повідомили джерела УП в ГУР, атака на Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області Росії — спецоперація Головного управління розвідки МОУ.

Тривають заходи зі знешкодження об'єктів, задіяних у забезпеченні окупаційного корпусу держави агресора, — зазначають джерела. Поширити

До слова, гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева — одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди.

Що відомо про атаку дронів у Курській області РФ

6 березня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про пожежу на складу паливно-мастильних матеріалі у Курську.

Він заявив, що горить резервуар із пальним. За його словами, постраждалих немає, на місце їдуть оперативні служби.

Російські Телеграм канали зазначають, що безпілотник влучив у резервуар із паливом на території Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату.

Губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що над областю збили нібито два дрони. За його словами, ніхто не постраждав.

Російські Телеграм-канали пишуть, що безпілотник мав атакувати військовий аеродром «Балтимор», однак його збили за кілька кілометрів від нього.

Також дрони нібито намагались атакувати нафтобазу в області. Уламки впали на території нафтобази.