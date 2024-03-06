Дроны второй раз за утро атаковали комбинат в Курской области РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны второй раз за утро атаковали комбинат в Курской области РФ

Комбинат
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Источник:  online.ua

В Курской области РФ беспилотник вторично за утро ударил по горно-обогатительному комбинату.

Что известно о второй атаке комбината в Курской области

Около 10:10 российские СМИ сообщили, что дрон снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. О.В. Варичева в Железногорске.

Информацию Telegram-канала подтвердил губернатор региона. По его данным, пострадавших нет.

Как сообщили источники УП в ГУР, атака на Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области России — спецоперация Главного управления разведки МОУ.

Продолжаются меры по обезвреживанию объектов, задействованных в обеспечении оккупационного корпуса государства агрессора, отмечают источники.

Кстати, горно-обогатительный комбинат имени Варичева — одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Что известно об атаке дронов в Курской области РФ

6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на составе горюче-смазочном материале в Курске.

Он заявил, что горит резервуар с горючим. По его словам, пострадавших нет, на место отправляются оперативные службы.

Российские Телеграмм каналы отмечают, что беспилотник попал в резервуар с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината.

Губернатор Воронежской области Гусев заявил, что над областью сбили якобы два дрона. По его словам, никто не пострадал.

Российские Телеграмм-каналы пишут, что беспилотник должен был атаковать военный аэродром «Балтимор», однако его сбили в нескольких километрах от него.

Также дроны якобы пытались атаковать нефтебазу в области. Обломки рухнули на территории нефтебазы.

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