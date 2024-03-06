Дроны второй раз за утро атаковали комбинат в Курской области РФ

В Курской области РФ беспилотник вторично за утро ударил по горно-обогатительному комбинату.
Что известно о второй атаке комбината в Курской области
Около 10:10 российские СМИ сообщили, что дрон снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. О.В. Варичева в Железногорске.
Информацию Telegram-канала подтвердил губернатор региона. По его данным, пострадавших нет.
Как сообщили источники УП в ГУР, атака на Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области России — спецоперация Главного управления разведки МОУ.
Кстати, горно-обогатительный комбинат имени Варичева — одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.
Что известно об атаке дронов в Курской области РФ
6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на составе горюче-смазочном материале в Курске.
Он заявил, что горит резервуар с горючим. По его словам, пострадавших нет, на место отправляются оперативные службы.
Российские Телеграмм каналы отмечают, что беспилотник попал в резервуар с топливом на территории Михайловского горно-обогатительного комбината.
Губернатор Воронежской области Гусев заявил, что над областью сбили якобы два дрона. По его словам, никто не пострадал.
Российские Телеграмм-каналы пишут, что беспилотник должен был атаковать военный аэродром «Балтимор», однако его сбили в нескольких километрах от него.
Также дроны якобы пытались атаковать нефтебазу в области. Обломки рухнули на территории нефтебазы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-