Дроны атаковали сразу три области России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали сразу три области России

Атака
Читати українською
Источник:  online.ua

В Российской Федерации в ночь на 7 марта работали силы и средства противовоздушной обороны в трех областях из-за якобы атаки беспилотников.

Что известно об атаке дронов РФ

Как отмечают россияне, дроны атаковали Курскую, Брянскую и Тульскую области.

В российском министерстве в "налете" беспилотников традиционно обвиняют Украину и рапортуют о "прекращении попытки" атаки БПЛА самолетного типа по неназванным объектам на территории страны.

Также российская сторона заявляет о якобы перехвате и сбитии 5 дронов, а именно:

  • один беспилотник был перехвачен над Курской областью,

  • три БПЛА уничтожены над Брянской областью

  • два дрона сбиты над Тульской областью.

О последствиях такой атаки дронов и работы ПВО в Минобороны РФ ничего не рассказали.

Дроны все чаще атакуют территорию РФ

Ночью 7 марта губернатор российской Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Клинцевским районом и Новозыбковским городским округом средствами ПВО были якобы уничтожены два беспилотника.

Перед тем в РФ сообщили о "уничтожении беспилотника" у порта Бронка под Санкт-Петербургом над Финским заливом.

Также сообщалось, что в ночь на 24 февраля в Курской и Тульской областях РФ работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки дронов. Сообщалось об уничтожении двух БпЛА.

Также в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного металлургического комбината возник пожар. Предприятие атаковали беспилотники.

Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Санкт-Петербурге дрон упал на территорию нефтяного терминала
Терминал
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ГУР поразили патрульный корабль РФ "Сергей Котов" — видео
корабль РФ "Сергей Котов"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны второй раз за утро атаковали комбинат в Курской области РФ
Комбинат

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?