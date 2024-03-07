Дроны атаковали сразу три области России

В Российской Федерации в ночь на 7 марта работали силы и средства противовоздушной обороны в трех областях из-за якобы атаки беспилотников.
Что известно об атаке дронов РФ
Как отмечают россияне, дроны атаковали Курскую, Брянскую и Тульскую области.
В российском министерстве в "налете" беспилотников традиционно обвиняют Украину и рапортуют о "прекращении попытки" атаки БПЛА самолетного типа по неназванным объектам на территории страны.
Также российская сторона заявляет о якобы перехвате и сбитии 5 дронов, а именно:
один беспилотник был перехвачен над Курской областью,
три БПЛА уничтожены над Брянской областью
два дрона сбиты над Тульской областью.
О последствиях такой атаки дронов и работы ПВО в Минобороны РФ ничего не рассказали.
Дроны все чаще атакуют территорию РФ
Ночью 7 марта губернатор российской Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Клинцевским районом и Новозыбковским городским округом средствами ПВО были якобы уничтожены два беспилотника.
Перед тем в РФ сообщили о "уничтожении беспилотника" у порта Бронка под Санкт-Петербургом над Финским заливом.
Также сообщалось, что в ночь на 24 февраля в Курской и Тульской областях РФ работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки дронов. Сообщалось об уничтожении двух БпЛА.
Также в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного металлургического комбината возник пожар. Предприятие атаковали беспилотники.
Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
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