В Санкт-Петербурге дрон упал на территорию нефтяного терминала

3 марта на территории Петербургского нефтяного терминала россияне обнаружили беспилотник самолетного типа. Это не первая атака дрона на этот объект РФ.

Россияне заявили об атаке на Петербургский нефтяной терминал

Как отмечается, утром 3 марта на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге обнаружили беспилотник самолетного типа.

БПЛА была снабжена зарядом взрывчатого вещества весом около 20 кг. Взрыва не произошло, пострадавших нет, говорится в сообщении. Поделиться

Дроны не впервые атакуют нефтяные терминалы РФ

Это уже вторая атака БПЛА на территорию "Петербургского нефтяного терминала". Первая атака была зафиксирована 18 января 2024 года.

Петербургский нефтяной терминал приступил к работе в 1996 году на месте нефтеналивного района Ленинградского порта. По данным росСМИ, это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн. тонн в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.

Кроме того, в ночь на 21 января 2024 г. в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.

Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках. Позже в терминале начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.