Як ГУР потопило корабель РФ "Сергій Котов" — відео з дрона

Вранці 5 березня українські розвідники показали, як їм вдалося знищити російський корабель “Сергій Котов”.

Знищення корабля РФ "Сергій Котов" — як це було

Головне управління розвідки Міноборони України вперше опублікувало відео, на якому видно, як український дрон атакує вороже судно.

Окрім того, представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону офіційно підтвердив, що серед екіпажу є загиблі та поранені.

Їхня кількість наразі уточнюється.

Варто зазначити, що успішна спецоперація українських розвідників відбулася у ніч з 4 на 5 березня 2024 року.

Її реалізував спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

У ГУР також зазначають, що у результаті удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Окрім того, наголошується, що вогневе ураження ворожого судна відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Що також важливо розуміти, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Буданов виступив з заявою про Кримський міст

Нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов наголосив, що успіхами в Криму його команда завдячує мешканцям півострова.

Ба більше, глава ГУР натякнув на майбутню долю Кримського мосту.