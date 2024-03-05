Як ГУР потопило корабель РФ "Сергій Котов" — відео з дрона

Вранці 5 березня українські розвідники показали, як їм вдалося знищити російський корабель “Сергій Котов”.
Знищення корабля РФ "Сергій Котов" — як це було
Головне управління розвідки Міноборони України вперше опублікувало відео, на якому видно, як український дрон атакує вороже судно.
Окрім того, представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону офіційно підтвердив, що серед екіпажу є загиблі та поранені.
Їхня кількість наразі уточнюється.
Варто зазначити, що успішна спецоперація українських розвідників відбулася у ніч з 4 на 5 березня 2024 року.
Її реалізував спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
У ГУР також зазначають, що у результаті удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Окрім того, наголошується, що вогневе ураження ворожого судна відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.
Що також важливо розуміти, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.
Буданов виступив з заявою про Кримський міст
Нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов наголосив, що успіхами в Криму його команда завдячує мешканцям півострова.
Ба більше, глава ГУР натякнув на майбутню долю Кримського мосту.
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