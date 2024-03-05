Як ГУР потопило корабель РФ "Сергій Котов" — відео з дрона
Категорія
Україна
Дата публікації

Як ГУР потопило корабель РФ "Сергій Котов" — відео з дрона

ГУР
дрон Магура

Вранці 5 березня українські розвідники показали, як їм вдалося знищити російський корабель “Сергій Котов”.

Знищення корабля РФ "Сергій Котов" — як це було

Головне управління розвідки Міноборони України вперше опублікувало відео, на якому видно, як український дрон атакує вороже судно.

Окрім того, представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону офіційно підтвердив, що серед екіпажу є загиблі та поранені.

Їхня кількість наразі уточнюється.

Варто зазначити, що успішна спецоперація українських розвідників відбулася у ніч з 4 на 5 березня 2024 року.

Її реалізував спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

У ГУР також зазначають, що у результаті удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

 Окрім того, наголошується, що вогневе ураження ворожого судна відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Що також важливо розуміти, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Буданов виступив з заявою про Кримський міст

Нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов наголосив, що успіхами в Криму його команда завдячує мешканцям півострова.

Ба більше, глава ГУР натякнув на майбутню долю Кримського мосту.

Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим «кримським» мостом.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР МОУ

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корабель РФ "Сергій Котов"

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