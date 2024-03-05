Как ГУР потопило корабль РФ "Сергей Котов" — видео с дрона

Утром 5 марта украинские разведчики показали, как им удалось уничтожить российский корабль “Сергей Котов”.

Уничтожение корабля РФ "Сергей Котов" — как это было

Главное управление разведки Минобороны Украины впервые опубликовало видео, на котором видно, как украинский дрон атакует вражеское судно.

Кроме того, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона официально подтвердил, что среди экипажа есть погибшие и раненые.

Их количество сейчас уточняется.

Следует отметить, что успешная спецоперация украинских разведчиков состоялась в ночь с 4 на 5 марта 2024 года.

Ее реализовало спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В ГУР также отмечают, что в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Кроме того, сообщается, что огненное поражение вражеского судна произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Что также важно понимать, стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Буданов выступил с заявлением про Крымский мост

Недавно шеф украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что успехами в Крыму его команда обязана жителям полуострова.

Более того, глава ГУР намекнул на будущую судьбу Крымского моста.