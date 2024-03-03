По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, в Украине уже налажено производство аналогов западных бронемашин M113, MaxxPro и Humvee.
Что известно об украинских аналогах западных бронемашин
Юсов отметил, что аналогичные западным украинские военные единицы получили названия "Лис", "Секач" и "Характерник".
Он отметил, что аналогичная западным образцам украинская бронетехника является не просто опытными образцами.
Эти бронемашины доказали свою эффективность на поле боя.
В частности, во время оборонной операции и последующего прикрытия ухода украинских подразделений из Авдеевки.
Также "Секач" и "Характерник", как рассказал Юсов, принимали участие в операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы на востоке.
Что известно об использовании ВСУ аналогов западной бронетехники
Используя аналоги Humvee, MaxxPro и M113 на поле боя против армии РФ, бойцы Сил обороны Украины помешали враждебной ДРГ зайти в тыл в украинское подразделение.
В распоряжении издания Defense Express оказалось видео боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины, в котором наши военные используют самодельные аналоги американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) и бронетранспортеров MaxxPro и M113 под названиями "Характерник", "Сикач" и "Лис" соответственно.
Бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Как утверждает источник, предоставленный видео, событие произошло в середине февраля на Запорожском направлении.
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