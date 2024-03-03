По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, в Украине уже налажено производство аналогов западных бронемашин M113, MaxxPro и Humvee.

Что известно об украинских аналогах западных бронемашин

Юсов отметил, что аналогичные западным украинские военные единицы получили названия "Лис", "Секач" и "Характерник".

Это действительно удивительная история, когда на месте сумели восстановить, не потеряв боевые возможности, из имеющихся материалов, или из техники, которая уже не была пригодна. Или производя собственные детали. В частности, корпуса, другие отдельные агрегаты. Или используя даже устаревшие советские элементы по советской технике. Это все идет в ход, это все работает, это все уже используется в боевых условиях, - рассказывает представитель ГУР. Поделиться

Он отметил, что аналогичная западным образцам украинская бронетехника является не просто опытными образцами.

Эти бронемашины доказали свою эффективность на поле боя.

В частности, во время оборонной операции и последующего прикрытия ухода украинских подразделений из Авдеевки.

Также "Секач" и "Характерник", как рассказал Юсов, принимали участие в операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы на востоке.

Что известно об использовании ВСУ аналогов западной бронетехники

Используя аналоги Humvee, MaxxPro и M113 на поле боя против армии РФ, бойцы Сил обороны Украины помешали враждебной ДРГ зайти в тыл в украинское подразделение.

В распоряжении издания Defense Express оказалось видео боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины, в котором наши военные используют самодельные аналоги американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) и бронетранспортеров MaxxPro и M113 под названиями "Характерник", "Сикач" и "Лис" соответственно.

Бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Как утверждает источник, предоставленный видео, событие произошло в середине февраля на Запорожском направлении.