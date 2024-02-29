По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталии Гуменюк, российские оккупанты вынуждены были пешком добираться до оборонительных позиций украинских военных в районе Крынок на левобережье Херсонщины из-за запрета на использование бронетехники.
Что известно о ситуации в районе Крынок Херсонской области
Гуменюк подчеркнула, что на левом берегу Днепра украинские военные продолжают удерживать плацдарм и проводят боевую работу по его расширению и укреплению оборонных позиций.
Она также отметила, что российские оккупанты накануне президентских выборов в России продолжают выполнять политические задачи Кремля и штурмовать позиции ВСУ.
По ее словам, в течение суток российские оккупанты предприняли 4 попытки штурма позиций украинских военных.
Она также добавила, что из-за уничтожения украинскими военными значительного количества вражеской авиации оккупанты сейчас ограничены в использовании управляемых авиабомб.
Чем грозит ВСУ острый дефицит боеприпасов
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, катастрофический дефицит боеприпасов у украинских военных может привести к провалам на линии фронта.
Он также добавил, что в настоящее время РФ значительно превосходит Украину в количестве выпущенных снарядов, но и Кремль сократил их использование.
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