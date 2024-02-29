Военным РФ запретили пользоваться бронетехникой возле Крынок
Категория
Украина
Дата публикации

Военным РФ запретили пользоваться бронетехникой возле Крынок

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталии Гуменюк, российские оккупанты вынуждены были пешком добираться до оборонительных позиций украинских военных в районе Крынок на левобережье Херсонщины из-за запрета на использование бронетехники.

Что известно о ситуации в районе Крынок Херсонской области

Гуменюк подчеркнула, что на левом берегу Днепра украинские военные продолжают удерживать плацдарм и проводят боевую работу по его расширению и укреплению оборонных позиций.

Она также отметила, что российские оккупанты накануне президентских выборов в России продолжают выполнять политические задачи Кремля и штурмовать позиции ВСУ.

Но все эти попытки безрезультатны. Они продолжают экономить бронетехнику. В них действует командирское эмбарго, то есть запрет использовать бронетехнику в штурмовых действиях, - отмечает спикер ОСУВ "Одесса".

По ее словам, в течение суток российские оккупанты предприняли 4 попытки штурма позиций украинских военных.

Силами в отделение" по разным направлениям в пешем порядке добраться до украинских позиций. "Путем стрелковых боев пытались выбивать нас оттуда, - отметила Гуменюк.

Она также добавила, что из-за уничтожения украинскими военными значительного количества вражеской авиации оккупанты сейчас ограничены в использовании управляемых авиабомб.

Чем грозит ВСУ острый дефицит боеприпасов

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, катастрофический дефицит боеприпасов у украинских военных может привести к провалам на линии фронта.

Самый критический момент будет, когда мы вообще не будем использовать артиллерию. То есть это когда артиллерийская батарея будет в сутки производить по несколько выстрелов. Это все приведет к проседанию фронта и прорыву на тех или иных локациях, наиболее уязвимых и на которые наибольшее количество вражеской группировки давит, - объясняет аналитик.

Он также добавил, что в настоящее время РФ значительно превосходит Украину в количестве выпущенных снарядов, но и Кремль сократил их использование.

Ситуация довольно сложная, у нас дефицит, не позволяющий не только вести наступательные действия. У нас даже есть проблема с обороной из-за того, что нет пропорционально разделению боекомплекта между артиллерийскими подразделениями. В свою очередь, Россия сейчас получает значительную поддержку от Северной Кореи, от Ирана в этом вопросе. И они хоть и не могут производить среднестатистически столько выстрелов, сколько это было в 2022 году, но все равно это гораздо больше, чем себе можем позволить мы, - отмечает Коваленко.

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