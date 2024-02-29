Ситуация довольно сложная, у нас дефицит, не позволяющий не только вести наступательные действия. У нас даже есть проблема с обороной из-за того, что нет пропорционально разделению боекомплекта между артиллерийскими подразделениями. В свою очередь, Россия сейчас получает значительную поддержку от Северной Кореи, от Ирана в этом вопросе. И они хоть и не могут производить среднестатистически столько выстрелов, сколько это было в 2022 году, но все равно это гораздо больше, чем себе можем позволить мы, - отмечает Коваленко.