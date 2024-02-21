Зачем Шойгу соврал о захвате Крынок — объяснение аналитиков

Как считает команда ISW, ложь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о захвате плацдарма на левобережье Херсонщины нужна диктатору Владимиру Путину, чтобы усилить желаемый информационный эффект накануне президентских выборов.

В России лгут о захвате Крынок

20 февраля приспешник Путина начал утверждать, что армия РФ, мол, смогла захватить Крынки на восточном (левом) берегу Херсонской области,

Его заявления звучали, несмотря на то, что имеющиеся визуальные доказательства из открытых источников, а также украинские и российские сообщения свидетельствуют о том, что ВСУ до сих пор удерживают ограниченный плацдарм в этом районе.

Глава Минобороны уверяет, что солдаты РФ зачистили Крынки, хотя, по словам Путина, российский генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий группировкой "Днепр", заявил ему, что в населенном пункте осталось небольшое количество бойцов ВСУ.

Шойгу опроверг заявление Теплинского и представил российские усилия как успешно завершенную операцию, а также похвалил подразделения ВДВ и 810 морскую пехотную бригаду за их роль в операции, являющейся типичной похвалой Кремля после захвата россиянами тактического объекта. Поделиться

Зачем властям РФ ложь о Крынках

Вполне возможно, что официальная Москва лжет о захвате Россией Крынок, чтобы усилить желаемый информационный эффект в канун президентских выборов в марте 2024 года, несмотря на то, что команда Путина, вероятно, формирует ожидания, которые армия РФ может не оправдать.

Следует также отметить, что глава Минобороны РФ назвал свою циничную ложь о захвате российскими войсками Крынок "официальным завершением украинского контрнаступления летом 2023 года".