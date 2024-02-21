Навіщо Шойгу збрехав про захоплення Кринок — пояснення аналітиків

Як вважає команда ISW, брехня глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібна диктатору Володимиру Путіну, щоб посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів.

Експерти пояснили брехню Шойгу про Кринки

20 лютого поплічник Путіна почав стверджувати, армія РФ, мовляв, нібито змогла захопити Кринки на східному (лівому) березі Херсонської області,

Його заяви лунали попри те, що наявні візуальні докази з відкритих джерел, а також українські та російські повідомлення свідчать про те, що ЗСУ досі утримують обмежений плацдарм у цьому районі.

Глава Міноборони запевняє, що солдати РФ зачистили Кринки, хоча, за словами Путіна, російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує угрупованням "Днєпр", заявив йому, що в населеному пункті залишилася невелика кількість бійців ЗСУ.

Шойгу спростував заяву Теплінського і представив російські зусилля як успішно завершену операцію, а також похвалив підрозділи ВДВ і 810-ту морську піхотну бригаду за їхню роль в операції, що є типовою похвалою Кремля після захоплення росіянами тактичного об'єкту. Поширити

Навіщо владі РФ брехня про Кринки

Цілком можливо, що офіційна Москва бреше про захоплення Росією Кринок, щоб посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у березні 2024 року, попри те, що команда Путіна, ймовірно, формує очікування, які армія РФ може не виправдати.

Варто також зазначити, що глава Міноборони РФ назвав свою цинічну брехню про захоплення російськими військами Кринок “офіційним завершенням українського контрнаступу влітку 2023 року”.