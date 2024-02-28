Что происходит в районе Крынок

Гуменюк подчеркнула, что российские оккупанты прибегают к "мясным штурмам" практически без использования бронетехники.

Она отметила, что украинские военные уверенно удерживают позиции и не собираются уходить из Крынок.

Мы не собираемся отходить, у нас достаточно надежные позиции на плацдармах, мы укрепились там, несмотря на то, что враг действительно абсолютно варварским способом фактически сравнял с землей населенный пункт Крынки. Однако мы закрепились там и можем говорить о наших безусловных успехах, потому что именно на фоне заявления, которое поспешили сделать оккупанты, они сами же для себя имели большие имиджевые потери, - отмечает спикер ОСУВ "Одесса". Поделиться

Что известно о результатах единственной попытки штурма окупантов в районе Кринок

Она отметила, что в течение предыдущих суток у оккупантов хватило сил только на одну попытку штурма.

Гуменюк подчеркнула, что около 30 российских захватчиков в составе трех штурмовых групп по 10 человек пытались приблизиться к Кринок с разных сторон.

В то же время, она признала, что с логистикой у украинских сил на том участке сейчас "не очень все хорошо".