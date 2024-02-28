Угрожает ли ВСУ уход из Крынок в Херсонской области — объяснение Гуменюк
Категория
Украина
Дата публикации

Угрожает ли ВСУ уход из Крынок в Херсонской области — объяснение Гуменюк

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  FREEДОМ

По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Одесса" Натальи Гуменюк, на левом берегу Днепра в Херсонской области преступная армия РФ продолжает "мясные штурмы" в районе села Крынки.

Что происходит в районе Крынок

Гуменюк подчеркнула, что российские оккупанты прибегают к "мясным штурмам" практически без использования бронетехники.

Она отметила, что украинские военные уверенно удерживают позиции и не собираются уходить из Крынок.

Мы не собираемся отходить, у нас достаточно надежные позиции на плацдармах, мы укрепились там, несмотря на то, что враг действительно абсолютно варварским способом фактически сравнял с землей населенный пункт Крынки. Однако мы закрепились там и можем говорить о наших безусловных успехах, потому что именно на фоне заявления, которое поспешили сделать оккупанты, они сами же для себя имели большие имиджевые потери, - отмечает спикер ОСУВ "Одесса".

Что известно о результатах единственной попытки штурма окупантов в районе Кринок

Она отметила, что в течение предыдущих суток у оккупантов хватило сил только на одну попытку штурма.

Гуменюк подчеркнула, что около 30 российских захватчиков в составе трех штурмовых групп по 10 человек пытались приблизиться к Кринок с разных сторон.

В то же время, она признала, что с логистикой у украинских сил на том участке сейчас "не очень все хорошо".

Всем понятно, что когда у тебя за спиной Днепр, с логистикой не все хорошо. А у окупантов при том, что у них за спиной суше и есть возможности ухода и на оборудованные позиции, однако неиспользование в штурмах бронетехники у них продолжается как командирское эмбарго. То есть им запрещено использовать технику, потому что они ее безвозвратно теряют. И при том, что у них есть ресурс, который можно подтягивать, они его все равно экономят. Сейчас у них просто сезон мясных штурмов, - отметила Гуменюк.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ достигли подтвержденных успехов в Крынках — эксперты
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ подняли еще один флаг Украины в Крынках — видео
флаг
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Шойгу соврал о захвате Крынок — объяснение аналитиков
Сергей Шойгу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?