По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Одесса" Натальи Гуменюк, на левом берегу Днепра в Херсонской области преступная армия РФ продолжает "мясные штурмы" в районе села Крынки.
Что происходит в районе Крынок
Гуменюк подчеркнула, что российские оккупанты прибегают к "мясным штурмам" практически без использования бронетехники.
Она отметила, что украинские военные уверенно удерживают позиции и не собираются уходить из Крынок.
Что известно о результатах единственной попытки штурма окупантов в районе Кринок
Она отметила, что в течение предыдущих суток у оккупантов хватило сил только на одну попытку штурма.
Гуменюк подчеркнула, что около 30 российских захватчиков в составе трех штурмовых групп по 10 человек пытались приблизиться к Кринок с разных сторон.
В то же время, она признала, что с логистикой у украинских сил на том участке сейчас "не очень все хорошо".
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