За словами керівниці пресслужби ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, на лівому березі Дніпра на Херсонщині злочинна армія РФ продовжує “м'ясні штурми” в районі села Кринки.
Що відбувається в районі Кринок
Гуменюк підкреслила, що російські окупанти вдаються до “м’ясних штурмів” практично без використання бронетехніки.
Вона зазначила, що українські військові впевнено утримують позиції і не збираються відходити з Кринок.
Що відомо про результати єдиної спроби штурму окупантів в районі Кринок
Вона зазначила, що протягом попередньої доби у окупантів вистачило сил лише на одну спробу штурму.
Гуменюк підкреслила, що близько 30 російських загарбників у складі трьох штурмових груп по 10 осіб намагались наблизитись до Кринок з різних сторін.
Водночас вона визнала, що з логістикою в українських сил на тій ділянці зараз "не дуже все добре".
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