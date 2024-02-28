Що відбувається в районі Кринок

Гуменюк підкреслила, що російські окупанти вдаються до “м’ясних штурмів” практично без використання бронетехніки.

Вона зазначила, що українські військові впевнено утримують позиції і не збираються відходити з Кринок.

Ми не збираємося відходити, у нас досить надійні позиції на плацдармах, ми укріпилися там, попри те, що ворог дійсно в абсолютно варварський спосіб фактично зрівняв із землею населений пункт Кринки. Проте ми закріпилися там і можемо говорити про наші безумовні успіхи, тому що саме на тлі заяви, яку поспішили зробити окупанти, вони самі ж для себе мали великі іміджеві втрати, - зазначає речниця ОСУВ “Одеса”. Поширити

Що відомо про результати єдиної спроби штурму окупантів в районі Кринок

Вона зазначила, що протягом попередньої доби у окупантів вистачило сил лише на одну спробу штурму.

Гуменюк підкреслила, що близько 30 російських загарбників у складі трьох штурмових груп по 10 осіб намагались наблизитись до Кринок з різних сторін.

Водночас вона визнала, що з логістикою в українських сил на тій ділянці зараз "не дуже все добре".