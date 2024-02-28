Чи загрожує ЗСУ відхід з Кринок на Херсонщині — пояснення Гуменюк
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи загрожує ЗСУ відхід з Кринок на Херсонщині — пояснення Гуменюк

Військові ЗСУ
Джерело:  FREEДОМ

За словами керівниці пресслужби ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, на лівому березі Дніпра на Херсонщині злочинна армія РФ продовжує “м'ясні штурми” в районі села Кринки. 

Що відбувається в районі Кринок

Гуменюк підкреслила, що російські окупанти вдаються до “м’ясних штурмів” практично без використання бронетехніки.

Вона зазначила, що українські військові впевнено утримують позиції і не збираються відходити з Кринок.

Ми не збираємося відходити, у нас досить надійні позиції на плацдармах, ми укріпилися там, попри те, що ворог дійсно в абсолютно варварський спосіб фактично зрівняв із землею населений пункт Кринки. Проте ми закріпилися там і можемо говорити про наші безумовні успіхи, тому що саме на тлі заяви, яку поспішили зробити окупанти, вони самі ж для себе мали великі іміджеві втрати, - зазначає речниця ОСУВ “Одеса”.

Що відомо про результати єдиної спроби штурму окупантів в районі Кринок

Вона зазначила, що протягом попередньої доби у окупантів вистачило сил лише на одну спробу штурму.

Гуменюк підкреслила, що близько 30 російських загарбників у складі трьох штурмових груп по 10 осіб намагались наблизитись до Кринок з різних сторін.

Водночас вона визнала, що з логістикою в українських сил на тій ділянці зараз "не дуже все добре". 

Усім зрозуміло, що коли в тебе за спиною Дніпро, з логістикою не дуже все добре. А в окупантів при тому, що в них за спиною суходоли і є можливості відходу і на обладнані позиції, проте невикористання в штурмах бронетехніки в них триває як командирське ембарго. Тобто їм заборонено використовувати техніку, тому що вони її безповоротно втрачають. І при тому, що в них є ресурс, який можна підтягувати, вони її все одно економлять. Зараз у них просто сезон "м’ясних штурмів, - зазначила Гуменюк.

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