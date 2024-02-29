За словами керівниці Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, російські окупанти змушені були пішки добиратись до оборонних позицій українських військових в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини через заборону на використання бронетехніки.
Що відомо про ситуацію в районі Кринок на Херсонщині
Гуменюк підкреслила, що на лівому березі Дніпра українські військові продовжують утримувати плацдарм та проводять бойову роботу з його розширення та зміцнення оборонних позицій.
Вона також зазначила, що російські окупанти напередодні президентських виборів в Росії продовжують виконувати політичні завдання Кремля та штурмувати позиції ЗСУ.
За її словами, протягом доби російські окупанти здійснили 4 спроби штурму позицій українських військових.
Вона також додала, що через знищення українськими військовими значної кількості ворожої авіації окупанти зараз обмежені у використанні керованих авіабомб.
Чим загрожує ЗСУ гострий дефіцит боєприпасів
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, катастрофічний дефіцит боєприпасів в українських військових може призвести до провалів на лінії фронту.
Він також додав, що наразі РФ значно переважає Україну в кількості випущених снарядів, але й Кремль скоротив їхнє використання.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-