Військовим армії РФ заборонили користуватись бронетехнікою біля Кринок
Категорія
Україна
Дата публікації

Військовим армії РФ заборонили користуватись бронетехнікою біля Кринок

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівниці Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, російські окупанти змушені були пішки добиратись до оборонних позицій українських військових в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини через заборону на використання бронетехніки. 

Що відомо про ситуацію в районі Кринок на Херсонщині

Гуменюк підкреслила, що на лівому березі Дніпра українські військові продовжують утримувати плацдарм та проводять бойову роботу з його розширення та зміцнення оборонних позицій.

Вона також зазначила, що російські окупанти напередодні президентських виборів в Росії продовжують виконувати політичні завдання Кремля та штурмувати позиції ЗСУ.

Але всі ці намагання безрезультатні. Вони продовжують економити бронетехніку. В них діє  командирське ембарго, тобто заборона використовувати бронетехніку в штурмових діях, — наголошує речниця ОСУВ “Одеса”.

За її словами, протягом доби російські окупанти здійснили 4 спроби штурму позицій українських військових.

Силами до відділення з різних напрямків в пішому порядку дістатися до українських позицій. Шляхом стрілецьких боїв намагалися вибивати нас звідти, — зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що через знищення українськими військовими значної кількості ворожої авіації окупанти зараз обмежені у використанні керованих авіабомб.

Чим загрожує ЗСУ гострий дефіцит боєприпасів

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, катастрофічний дефіцит боєприпасів в українських військових може призвести до провалів на лінії фронту.

Найкритичніший момент буде тоді, коли ми взагалі не будемо використовувати артилерію. Тобто це коли артилерійська батарея буде на добу робити по декілька пострілів. Це все призведе до просідання фронту і прориву на тих чи інших локаціях, які найбільше вразливі та на які найбільше кількість ворожого угруповування тисне, — пояснює аналітик.

Він також додав, що наразі РФ значно переважає Україну в кількості випущених снарядів, але й Кремль скоротив їхнє використання. 

Ситуація доволі складна, в нас дефіцит, який не дозволяє не лише вести наступальні дії. У нас є навіть проблема з обороною через те, що немає пропорційно розділення боєкомплекту між артилерійськими підрозділами. Своєю чергою Росія зараз отримує значну підтримку від Північної Кореї, від Ірану в цьому питанні. І вони хоч і не можуть робити середньостатистично стільки пострілів, скільки це було у 2022 році, але все одно це значно більше, ніж собі можемо дозволити ми, — зазначає Коваленко.

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