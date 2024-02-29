За словами керівниці Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталії Гуменюк, російські окупанти змушені були пішки добиратись до оборонних позицій українських військових в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини через заборону на використання бронетехніки.

Що відомо про ситуацію в районі Кринок на Херсонщині

Гуменюк підкреслила, що на лівому березі Дніпра українські військові продовжують утримувати плацдарм та проводять бойову роботу з його розширення та зміцнення оборонних позицій.

Вона також зазначила, що російські окупанти напередодні президентських виборів в Росії продовжують виконувати політичні завдання Кремля та штурмувати позиції ЗСУ.

Але всі ці намагання безрезультатні. Вони продовжують економити бронетехніку. В них діє командирське ембарго, тобто заборона використовувати бронетехніку в штурмових діях, — наголошує речниця ОСУВ “Одеса”. Поширити

За її словами, протягом доби російські окупанти здійснили 4 спроби штурму позицій українських військових.

Силами до відділення з різних напрямків в пішому порядку дістатися до українських позицій. Шляхом стрілецьких боїв намагалися вибивати нас звідти, — зазначила Гуменюк. Поширити

Вона також додала, що через знищення українськими військовими значної кількості ворожої авіації окупанти зараз обмежені у використанні керованих авіабомб.

Чим загрожує ЗСУ гострий дефіцит боєприпасів

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, катастрофічний дефіцит боєприпасів в українських військових може призвести до провалів на лінії фронту.

Найкритичніший момент буде тоді, коли ми взагалі не будемо використовувати артилерію. Тобто це коли артилерійська батарея буде на добу робити по декілька пострілів. Це все призведе до просідання фронту і прориву на тих чи інших локаціях, які найбільше вразливі та на які найбільше кількість ворожого угруповування тисне, — пояснює аналітик. Поширити

Він також додав, що наразі РФ значно переважає Україну в кількості випущених снарядів, але й Кремль скоротив їхнє використання.