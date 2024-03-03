У ГУР розкрили деталі виробництва в Україні аналогів західної бронетехніки
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР розкрили деталі виробництва в Україні аналогів західної бронетехніки

Бронетехніка ВСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, в Україні вже налагоджено виробництво аналогів західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. 

Що відомо про українські аналоги західних бронемашин

Юсов зазначив, що аналогічні західним українські військові одиниці отримали назви "Лис", "Сікач" і "Характерник".

Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів, або з техніки, яка вже не була придатна. Або виготовляючи власні деталі. Зокрема, корпуси, інші окремі агрегати. Або використовуючи навіть застарілі радянські елементи з радянської техніки. Це все іде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах, - розповідає представник ГУР.

Він зазначив, що аналогічна західним зразкам українська бронетехніка є не просто дослідними зразками.

Ці бронемашини довели свою ефективність на полі бою.

Зокрема, під час оборонної операції та подальшого прикриття відходу українських підрозділів з Авдіївки.

Також "Сікач" і "Характерник", як розповів Юсов, брали участь в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи на сході.

Що відомо про використання ЗСУ аналогів західної бронетехніки

Використовуючи аналоги Humvee, MaxxPro і M113 на полі бою проти армії РФ, бійці Сил оборони України завадили ворожій ДРГ зайти в тил до українського підрозділу.

У розпорядженні видання Defense Express опинилося відео бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України, в якому наші військові використовують саморобні аналоги американського бронеавтомобіля HMMWV (Humvee) та бронетранспортерів MaxxPro і M113 під назвами "Характерник", "Сікач" та "Лис" відповідно.

Бій проходив проти ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Як стверджує джерело, яке надало відео, подія відбулася в середині лютого на Запорізькому напрямку.

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