За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, в Україні вже налагоджено виробництво аналогів західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee.
Що відомо про українські аналоги західних бронемашин
Юсов зазначив, що аналогічні західним українські військові одиниці отримали назви "Лис", "Сікач" і "Характерник".
Він зазначив, що аналогічна західним зразкам українська бронетехніка є не просто дослідними зразками.
Ці бронемашини довели свою ефективність на полі бою.
Зокрема, під час оборонної операції та подальшого прикриття відходу українських підрозділів з Авдіївки.
Також "Сікач" і "Характерник", як розповів Юсов, брали участь в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи на сході.
Що відомо про використання ЗСУ аналогів західної бронетехніки
Використовуючи аналоги Humvee, MaxxPro і M113 на полі бою проти армії РФ, бійці Сил оборони України завадили ворожій ДРГ зайти в тил до українського підрозділу.
У розпорядженні видання Defense Express опинилося відео бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України, в якому наші військові використовують саморобні аналоги американського бронеавтомобіля HMMWV (Humvee) та бронетранспортерів MaxxPro і M113 під назвами "Характерник", "Сікач" та "Лис" відповідно.
Бій проходив проти ворожої диверсійно-розвідувальної групи.
Як стверджує джерело, яке надало відео, подія відбулася в середині лютого на Запорізькому напрямку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-