Буквально кілька днів тому українські військові знищили велику колону бронетехніки злочинної армії РФ в районі Новомихайлівки на Донеччині.
Які яскраві ознаки деградації армії РФ демонструє розром колони бронетехніки окупантів біля Новомихайлівки
Журналісти видання звертають увагу, що під час бойових дій один російський танк врізався в інший, що свідчить про деградацію стандартів навчань військових в РФ.
Зазначається, що згаданий бій відбувся в районі Новомихайлівки на Донеччині 30 січня.
Зокрема, бронетанкова колона окупантів намагалась здійснити прорив у напрямку траси Новомихайлівка-Вугледар.
Якби прорив російських військових злочинців завершився би успіхом, положення українських військових у Новомихайлівці стало б критичним.
В армії РФ набирають на війну недосвідчених курсантів
Однак українським військовим за допомогою дронів вдалось знищити всю ворожу бронегрупу.
Так, упродовж тригодинного бою російські військові злочинці втратили 3 танки, 8 МТЛБ та БМП, а також особовий склад.
Журналісти видання зазначають, що два танки окупантів Т-72 зіткнулись у той час, коли інша частина бронегрупи виконувала ивний, петляючий маневр.
Аналітики не розуміють, як водії двох російських танків могли не помітити один одного.
Ймовірно, вони закрили оглядові люки і спостерігали за полем бою лише через товсті прозорі призми, що дуже обмежують огляд.
Журналісти підкреслюють, що у досвідчених та професійних арміях танкистам наказують залишати оглядові люки відкритими до останнього.
Зокрема, аналогічні стандарти були і в армії СРСР.
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