Буквально кілька днів тому українські військові знищили велику колону бронетехніки злочинної армії РФ в районі Новомихайлівки на Донеччині.

Які яскраві ознаки деградації армії РФ демонструє розром колони бронетехніки окупантів біля Новомихайлівки

Журналісти видання звертають увагу, що під час бойових дій один російський танк врізався в інший, що свідчить про деградацію стандартів навчань військових в РФ.

Це ознака того, що російські стандарти навчання продовжують падати, оскільки Кремль намагається відшкодувати понад 300 тис втрат, яких зазнали його війська під час 23-місячної масштабної війни проти України, - пояснюють журналісти. Поширити

Зазначається, що згаданий бій відбувся в районі Новомихайлівки на Донеччині 30 січня.

Зокрема, бронетанкова колона окупантів намагалась здійснити прорив у напрямку траси Новомихайлівка-Вугледар.

Якби прорив російських військових злочинців завершився би успіхом, положення українських військових у Новомихайлівці стало б критичним.

Additional footage of the absolutely disastrous Russian mechanized assault south of Novomykhailivka a few days ago (thread).



Seen here, before reaching the front, the Russian column gets mixed up, causing a pair of T-72s to crash, which completely disables one. pic.twitter.com/QIO4eOX0yB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2024

В армії РФ набирають на війну недосвідчених курсантів

Однак українським військовим за допомогою дронів вдалось знищити всю ворожу бронегрупу.

Так, упродовж тригодинного бою російські військові злочинці втратили 3 танки, 8 МТЛБ та БМП, а також особовий склад.

Журналісти видання зазначають, що два танки окупантів Т-72 зіткнулись у той час, коли інша частина бронегрупи виконувала ивний, петляючий маневр.

Аналітики не розуміють, як водії двох російських танків могли не помітити один одного.

Ймовірно, вони закрили оглядові люки і спостерігали за полем бою лише через товсті прозорі призми, що дуже обмежують огляд.

Журналісти підкреслюють, що у досвідчених та професійних арміях танкистам наказують залишати оглядові люки відкритими до останнього.

Зокрема, аналогічні стандарти були і в армії СРСР.