Ізраїльська армія за тиждень знищила третину бойовиків ХАМАС

Ізраїльська армія наразі контролює близько 75% території сектору Газа в рамках військової операції проти угруповання ХАМАС, що досі триває. Проте це не означає наближення операції до завершення.

ЦАХАЛ за тиждень знищила третину бойовиків ХАМАС

На цю хвилину ЦАХАЛ доповідає, що знищено 2/3 ХАМАС і, відповідно, зруйновано 50% всіх підземних тунелів. ЦАХАЛ контролює близько 75% території сектору Гази. Однак це не означає, що операція наближується до кінця", — сказав він.

Корнійчук заявив, що ситуація в Ізраїлі та Секторі Гази перейде у більш посилену фазу, оскільки нині почались різновекторні рухи з точки зору дій військових і партнерів Ізраїлю.

Також не змінюються заяви вищого політичного керівництва Ізраїлю, бо там на сьогодні є складний правий і націоналістичний уряд, який ніколи не піде на жодні поступки ХАМАС, — зауважив посол України в Ізраїлі. Поширити

Євген Корнійчук додав, що щодо Рамалли, Палестинської автономії, також ведуться досить складні переговори, які не наближають Ізраїль до закінчення бойових дій.

Війна Ізраїлю з бойовиками ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 людей. Згодом через обмін заручниками терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.