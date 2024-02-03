Израильская армия через неделю уничтожила треть боевиков ХАМАС

Израильская армия сейчас контролирует около 75% территории сектора Газа в рамках военной операции против продолжающейся группировки ХАМАС. Однако это не означает приближающейся операции к завершению.

ЦАХАЛ через неделю уничтожила треть боевиков ХАМАС

На данный момент ЦАХАЛ сообщает, что уничтожено 2/3 ХАМАС и, соответственно, разрушено 50% всех подземных тоннелей. ЦАХАЛ контролирует около 75% территории сектора Газа. Однако это не означает, что операция близится к концу, сказал он.

Корнийчук заявил, что ситуация в Израиле и Секторе Газа перейдет в более усиленную фазу, поскольку сейчас начались разновекторные движения с точки зрения действий военных и партнеров Израиля.

Также не меняются заявления высшего политического руководства Израиля, потому что там на сегодняшний день есть сложное правое и националистическое правительство, которое никогда не пойдет ни на какие уступки ХАМАС, — отметил посол Украины в Израиле. Поделиться

Евгений Корнийчук добавил, что в отношении Рамаллы, Палестинской автономии также ведутся достаточно сложные переговоры, которые не приближают Израиль к окончанию боевых действий.

Война Израиля с боевиками ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии из-за обмена заложниками террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля за границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время, Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.