О каких проблемах армии РФ свидетельствует разгром колонны бронетехники у Новомихайловки — Forbes
Категория
Украина
Дата публикации

О каких проблемах армии РФ свидетельствует разгром колонны бронетехники у Новомихайловки — Forbes

Бронетехника армии РФ
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Источник:  Forbes

Буквально несколько дней назад украинские военные уничтожили большую колонну бронетехники преступной армии РФ в районе Новомихайловки Донецкой области.

Какие яркие признаки деградации армии РФ демонстрирует разрыв колонны бронетехники оккупантов возле Новомихайловки

Журналисты издания обращают внимание, что во время боевых действий один российский танк врезался в другой, что свидетельствует о деградации военных стандартов военных в РФ.

Это признак того, что российские стандарты обучения продолжают падать, поскольку Кремль пытается возместить более 300 тыс потерь, понесенных его войсками во время 23-месячной масштабной войны против Украины, - объясняют журналисты.

Отмечается, что упомянутый бой состоялся в районе Новомихайловки Донецкой области 30 января.

В частности, бронетанковая колонна окупантов пыталась совершить прорыв в направлении трассы Новомихайловка-Угледар.

Если бы прорыв российских военных преступников завершился успехом, положение украинских военных в Новомихайловке стало бы критическим.

В армии РФ набирают на войну неопытных курсантов

Однако украинским военным с помощью дронов удалось уничтожить всю вражескую бронегруппу.

Так, в течение трехчасового боя российские военные преступники потеряли 3 танка, 8 МТЛБ и БМП, а также личный состав.

Журналисты издания отмечают, что два танка окупантов Т-72 столкнулись в то время, когда другая часть бронегруппы выполняла ивный, петляющий маневр.

Аналитики не понимают, как водители двух российских танков могли не заметить друг друга.

Вероятно, они закрыли смотровые люки и наблюдали за полем боя только из-за толстых прозрачных призм, очень ограничивающих обзор.

Журналисты подчеркивают, что в опытных и профессиональных армиях танкистам приказывают оставлять смотровые люки открытыми до последнего.

В частности, подобные стандарты были и в армии СССР.

Насколько плохой была российская подготовка два года назад, сейчас она гораздо хуже. Чтобы сохранить общую численность своих прифронтовых формирований в условиях катастрофических потерь, российские военные учебные заведения свернули свою и без того недостаточную подготовку и бросили на фронт недостаточно подготовленные войска, отмечают журналисты издания.

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