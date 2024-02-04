Буквально несколько дней назад украинские военные уничтожили большую колонну бронетехники преступной армии РФ в районе Новомихайловки Донецкой области.
Какие яркие признаки деградации армии РФ демонстрирует разрыв колонны бронетехники оккупантов возле Новомихайловки
Журналисты издания обращают внимание, что во время боевых действий один российский танк врезался в другой, что свидетельствует о деградации военных стандартов военных в РФ.
Отмечается, что упомянутый бой состоялся в районе Новомихайловки Донецкой области 30 января.
В частности, бронетанковая колонна окупантов пыталась совершить прорыв в направлении трассы Новомихайловка-Угледар.
Если бы прорыв российских военных преступников завершился успехом, положение украинских военных в Новомихайловке стало бы критическим.
В армии РФ набирают на войну неопытных курсантов
Однако украинским военным с помощью дронов удалось уничтожить всю вражескую бронегруппу.
Так, в течение трехчасового боя российские военные преступники потеряли 3 танка, 8 МТЛБ и БМП, а также личный состав.
Журналисты издания отмечают, что два танка окупантов Т-72 столкнулись в то время, когда другая часть бронегруппы выполняла ивный, петляющий маневр.
Аналитики не понимают, как водители двух российских танков могли не заметить друг друга.
Вероятно, они закрыли смотровые люки и наблюдали за полем боя только из-за толстых прозрачных призм, очень ограничивающих обзор.
Журналисты подчеркивают, что в опытных и профессиональных армиях танкистам приказывают оставлять смотровые люки открытыми до последнего.
В частности, подобные стандарты были и в армии СССР.
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