Буквально несколько дней назад украинские военные уничтожили большую колонну бронетехники преступной армии РФ в районе Новомихайловки Донецкой области.

Какие яркие признаки деградации армии РФ демонстрирует разрыв колонны бронетехники оккупантов возле Новомихайловки

Журналисты издания обращают внимание, что во время боевых действий один российский танк врезался в другой, что свидетельствует о деградации военных стандартов военных в РФ.

Это признак того, что российские стандарты обучения продолжают падать, поскольку Кремль пытается возместить более 300 тыс потерь, понесенных его войсками во время 23-месячной масштабной войны против Украины, - объясняют журналисты. Поделиться

Отмечается, что упомянутый бой состоялся в районе Новомихайловки Донецкой области 30 января.

В частности, бронетанковая колонна окупантов пыталась совершить прорыв в направлении трассы Новомихайловка-Угледар.

Если бы прорыв российских военных преступников завершился успехом, положение украинских военных в Новомихайловке стало бы критическим.

Additional footage of the absolutely disastrous Russian mechanized assault south of Novomykhailivka a few days ago (thread).



Seen here, before reaching the front, the Russian column gets mixed up, causing a pair of T-72s to crash, which completely disables one. pic.twitter.com/QIO4eOX0yB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2024

В армии РФ набирают на войну неопытных курсантов

Однако украинским военным с помощью дронов удалось уничтожить всю вражескую бронегруппу.

Так, в течение трехчасового боя российские военные преступники потеряли 3 танка, 8 МТЛБ и БМП, а также личный состав.

Журналисты издания отмечают, что два танка окупантов Т-72 столкнулись в то время, когда другая часть бронегруппы выполняла ивный, петляющий маневр.

Аналитики не понимают, как водители двух российских танков могли не заметить друг друга.

Вероятно, они закрыли смотровые люки и наблюдали за полем боя только из-за толстых прозрачных призм, очень ограничивающих обзор.

Журналисты подчеркивают, что в опытных и профессиональных армиях танкистам приказывают оставлять смотровые люки открытыми до последнего.

В частности, подобные стандарты были и в армии СССР.