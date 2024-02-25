За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, у цьому році Україна вже може проводити самостійну збірку БМП, БТР, а також легких гармат.
Що відомо про стрімкий розвиток української оборонної промисловості
Камишін зазначив, що цього року Україна спільно з компаніями з Великої Британії та Франції планує почати виробництво легких гармат калібру 105 мм.
Камишін підкреслив, що у західних партнерів з’явилась чудова можливість побудувати разом з Україною спільні виробничі потужності.
Цей рік буде роком дронів
Камишін прогнозує, що у цьому році Україна почне активно використовувати наземні дрони на передовій.
Камишін нагадав, що удари по стратегічих об’єктах на території Росії були завдані за допомогою БпЛА українського виробництва.
Минулого місяця українські військові показали кадри використання на передовій наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2".
Ironclad — роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою. Має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати ним можна дистанційно – з безпечного місця.
Між тим міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у цьому році Україна реалізує завдання із виробництва мільйона БпЛА.
За його словами, тільки FVP-дронів у 2024 році буде більш як мільйон.
Загалом і розвідувальних літаків, і ударних коптерів, і дронів-камікадзе, і морських дронів, і наземних платформ, і РЕБ цього року міністр обіцяє більше.
Крім того, каже глава Мінцифри, 90% безпілотників, які зараз українські військові використовують на полі бою – українського виробництва.
Заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський підкреслив, Сили безпілотних систем нададуть можливість українським військовим вже цього року завдавати максимальних втрат окупаційній російській армії.
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