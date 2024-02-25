За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, у цьому році Україна вже може проводити самостійну збірку БМП, БТР, а також легких гармат.

Що відомо про стрімкий розвиток української оборонної промисловості

Камишін зазначив, що цього року Україна спільно з компаніями з Великої Британії та Франції планує почати виробництво легких гармат калібру 105 мм.

З усіма країнами, з якими президент підписує "безпекові угоди", є блок про спільне виробництво озброєння, військової техніки. По-друге, ми маємо далі з цими країнами переговори на рівні урядів про окремі угоди на рівні індустрії. По-третє, в нас є десятки угод різних рівнів, підписані між компаніями українськими та з інших країн, які працюють над тим, щоб організувати спільне обслуговування, ремонт і виробництва військової техніки, - пояснює міністр. Поширити

Камишін підкреслив, що у західних партнерів з’явилась чудова можливість побудувати разом з Україною спільні виробничі потужності.

Вже цього року ми можемо зібрати в Україні БМП, БТР і легкі гармати 105 калібру разом з німецькою та британською компаніями. Питання в тому як профінансувати закупівлю цих одиниць озброєння, - зазначає міністр. Поширити

Цей рік буде роком дронів

Камишін прогнозує, що у цьому році Україна почне активно використовувати наземні дрони на передовій.

Минулого року ми побачили в дії дрони у повітрі, а також на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи, - зазначає міністр. Поширити

Камишін нагадав, що удари по стратегічих об’єктах на території Росії були завдані за допомогою БпЛА українського виробництва.

Минулого місяця українські військові показали кадри використання на передовій наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2".

Ironclad — роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою. Має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати ним можна дистанційно – з безпечного місця.

Між тим міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у цьому році Україна реалізує завдання із виробництва мільйона БпЛА.

Наприкінці минулого року президент Зеленський оголосив план, що цього року буде вироблено понад мільйон дронів. Зараз вся урядова команда працює над цим, і в січні та в лютому відбувалося активне укладання контрактів. Вже сотні тисяч БпЛА законтрактовані, і ця ціль цього року буде виконана, - підкреслив Федоров. Поширити

За його словами, тільки FVP-дронів у 2024 році буде більш як мільйон.

Загалом і розвідувальних літаків, і ударних коптерів, і дронів-камікадзе, і морських дронів, і наземних платформ, і РЕБ цього року міністр обіцяє більше.

Крім того, каже глава Мінцифри, 90% безпілотників, які зараз українські військові використовують на полі бою – українського виробництва.

Заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський підкреслив, Сили безпілотних систем нададуть можливість українським військовим вже цього року завдавати максимальних втрат окупаційній російській армії.