По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, в этом году Украина уже может проводить самостоятельный сборник БМП, БТР, а также легких пушек.

Что известно о стремительном развитии украинской оборонной промышленности

Камышин отметил, что в этом году Украина совместно с компаниями из Великобритании и Франции планирует начать производство легких орудий калибра 105 мм.

Со всеми странами, с которыми президент подписывает "безопасные соглашения", есть блок о совместном производстве вооружения, военной техники. Во-вторых, мы имеем дальше с этими странами переговоры на уровне правительств об отдельных соглашениях на уровне индустрии. В-третьих, у нас есть десятки соглашений разных уровней, подписанные между украинскими компаниями и из других стран, которые работают над тем, чтобы организовать совместное обслуживание, ремонт и производства военной техники, - объясняет министр. Поделиться

Камышин подчеркнул, что у западных партнеров появилась отличная возможность построить вместе с Украиной совместные производственные мощности.

Уже в этом году мы можем собрать на Украине БМП, БТР и легкие пушки 105 калибра вместе с немецкой и британской компаниями. Вопрос в том, как профинансировать закупку этих единиц вооружения, - отмечает министр. Поделиться

Этот год будет годом дронов

Камышин прогнозирует, что в этом году Украина начнет активно использовать наземные дроны на передовой.

В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах, - отмечает министр. Поделиться

Камышин напомнил, что удары по стратегическим объектам на территории России были нанесены с помощью БПЛА украинского производства.

В прошлом месяце украинские военные показали кадры использования на передовой беспилотной наземной работе Ironclad, оборудованной тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2".

Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой. Имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно с безопасного места.

Между тем, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в этом году Украина реализует задачи по производству миллиона БпЛА.

В конце прошлого года президент Зеленский объявил план, что в этом году будет произведено более миллиона дронов. Сейчас вся правительственная команда работает над этим, и в январе и феврале происходило активное заключение контрактов. Уже сотни тысяч БПЛА законтрактованы, и эта цель в этом году будет выполнена, – подчеркнул Федоров. Поделиться

По его словам, только FVP-дронов в 2024 году будет более миллиона.

В общем и разведывательных самолетов, и ударных коптеров, и дронов-камикадзе, и морских дронов, и наземных платформ, и РЭБ в этом году министр обещает больше.

Кроме того, говорит глава Минцифры, 90% беспилотников, сейчас украинские военные используют на поле боя – украинского производства.

Заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский подчеркнул, что Силы беспилотных систем предоставят возможность украинским военным уже в этом году наносить максимальные потери оккупационной российской армии.