Украина уже самостоятельно производит бронетехнику — Камышин
Категория
Украина
Дата публикации

Украина уже самостоятельно производит бронетехнику — Камышин

Александр Камышин
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Источник:  online.ua

По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, в этом году Украина уже может проводить самостоятельный сборник БМП, БТР, а также легких пушек.

Что известно о стремительном развитии украинской оборонной промышленности

Камышин отметил, что в этом году Украина совместно с компаниями из Великобритании и Франции планирует начать производство легких орудий калибра 105 мм.

Со всеми странами, с которыми президент подписывает "безопасные соглашения", есть блок о совместном производстве вооружения, военной техники. Во-вторых, мы имеем дальше с этими странами переговоры на уровне правительств об отдельных соглашениях на уровне индустрии. В-третьих, у нас есть десятки соглашений разных уровней, подписанные между украинскими компаниями и из других стран, которые работают над тем, чтобы организовать совместное обслуживание, ремонт и производства военной техники, - объясняет министр.

Камышин подчеркнул, что у западных партнеров появилась отличная возможность построить вместе с Украиной совместные производственные мощности.

Уже в этом году мы можем собрать на Украине БМП, БТР и легкие пушки 105 калибра вместе с немецкой и британской компаниями. Вопрос в том, как профинансировать закупку этих единиц вооружения, - отмечает министр.

Этот год будет годом дронов

Камышин прогнозирует, что в этом году Украина начнет активно использовать наземные дроны на передовой.

В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах, - отмечает министр.

Камышин напомнил, что удары по стратегическим объектам на территории России были нанесены с помощью БПЛА украинского производства.

В прошлом месяце украинские военные показали кадры использования на передовой беспилотной наземной работе Ironclad, оборудованной тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2".

Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой. Имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно с безопасного места.

Между тем, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в этом году Украина реализует задачи по производству миллиона БпЛА.

В конце прошлого года президент Зеленский объявил план, что в этом году будет произведено более миллиона дронов. Сейчас вся правительственная команда работает над этим, и в январе и феврале происходило активное заключение контрактов. Уже сотни тысяч БПЛА законтрактованы, и эта цель в этом году будет выполнена, – подчеркнул Федоров.

По его словам, только FVP-дронов в 2024 году будет более миллиона.

В общем и разведывательных самолетов, и ударных коптеров, и дронов-камикадзе, и морских дронов, и наземных платформ, и РЭБ в этом году министр обещает больше.

Кроме того, говорит глава Минцифры, 90% беспилотников, сейчас украинские военные используют на поле боя – украинского производства.

Заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский подчеркнул, что Силы беспилотных систем предоставят возможность украинским военным уже в этом году наносить максимальные потери оккупационной российской армии.

Поэтому подразделения, которые в будущем будут сформированы – это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад, это будет тот элемент, который позволит асимметрично отвечать на действия противника и наносить ему максимальные потери. , – объясняет Сухаревский.

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