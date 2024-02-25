По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, в этом году Украина уже может проводить самостоятельный сборник БМП, БТР, а также легких пушек.
Что известно о стремительном развитии украинской оборонной промышленности
Камышин отметил, что в этом году Украина совместно с компаниями из Великобритании и Франции планирует начать производство легких орудий калибра 105 мм.
Камышин подчеркнул, что у западных партнеров появилась отличная возможность построить вместе с Украиной совместные производственные мощности.
Этот год будет годом дронов
Камышин прогнозирует, что в этом году Украина начнет активно использовать наземные дроны на передовой.
Камышин напомнил, что удары по стратегическим объектам на территории России были нанесены с помощью БПЛА украинского производства.
В прошлом месяце украинские военные показали кадры использования на передовой беспилотной наземной работе Ironclad, оборудованной тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2".
Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой. Имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно с безопасного места.
Между тем, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в этом году Украина реализует задачи по производству миллиона БпЛА.
По его словам, только FVP-дронов в 2024 году будет более миллиона.
В общем и разведывательных самолетов, и ударных коптеров, и дронов-камикадзе, и морских дронов, и наземных платформ, и РЭБ в этом году министр обещает больше.
Кроме того, говорит глава Минцифры, 90% беспилотников, сейчас украинские военные используют на поле боя – украинского производства.
Заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский подчеркнул, что Силы беспилотных систем предоставят возможность украинским военным уже в этом году наносить максимальные потери оккупационной российской армии.
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