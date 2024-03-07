Збільшився з роти до батальйону підрозділ ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр. Це має цілком математичне обґрунтування – у 2023 році "ахіллесівці" уразили 2332 ворожих цілей. А тому їхні показники ефективності та позитивний досвід потребують масштабування.
Які масштаби знищеної техніки армії РФ
Про це розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що батальйон знищив та уразив сотні одиниць ворожої техніки. Також "ахіллесівці" ліквідували особовий склад окупантів, а ще знищили ворожі радіоелектронні засоби, автомобільну техніку, фортифікації, склади тощо.
Рота ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр формувалась виключно з добровольців, з яких 80% воювали з перших днів війни.
Паралельно в військах відбувалися також структурні зміни, і були введені такі роти ударно-безпілотних авіаційних комплексів.
Впродовж 2023 року вмотивований та дисциплінований особовий склад 92 ОШБр показав достатньо суттєві результати.
Кожна знищена вогнева техніка — це засоби, які більше ніколи не будуть стріляти по наших позиціях. А чим менше противник обстрілює наші позиції, тим більше у сил оборони є можливості утримувати позиції, а також вчиняти ударно-штурмові дії, вибивати противника з позицій і покращувати своє положення, деокуповуючи землю України.
У зв'язку з об'єктивними дуже потужними результатами підрозділу, командуванням ЗСУ було ухвалене рішення масштабувати позитивний досвід з роти до батальйону. Впродовж першої половини 2024 року батальйон має стати більше в чотири рази.
Підрозділ активно проводить рекрутингову компанію
Він закликав не втрачати часу і вже зараз починати готуватись: освоювати ази військової професії, вибирати, поки є можливість підрозділ, в якому, відповідно до своїх знань, вмінь і освіти, будете максимально ефективно проходити військову службу і виконувати бойові завдання.
Також командир батальйону звернувся до цивільних та закликав продовжувати допомагати військовим.
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