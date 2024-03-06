СБУ показала оновлений морський дрон. Ним уразили Кримський міст та 11 кораблів РФ — відео

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який виготовили завдяки масштабному збору. Українці задонатили 300 мільйонів гривень на 35 дронів “Sea Baby”.

Що відомо про оновлений дрон “Sea Baby”

Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву “Авдіївка”. Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом.

“Sea baby” 2024 року випуску — це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога.

Як і кожна модель морських дронів, “Авдіївка” пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є “Sea Baby”.

Новий «SeaBaby 2024» має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння.

Саме за допомогою цих дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.

Знищення російських кораблів: що відомо

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Також 14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель “Цезар Куніков” поблизу Алупки у Криму.

31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 “Івановець” на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель “Новочеркаськ” був уражений ракетами “Storm Shadow”.

13 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по Севморзаводу було уражено підводний човен “Ростов-на-Дону” та великий десантний корабель “Мінськ”.